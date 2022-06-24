***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.06.2022 14:26
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
23.06.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminin 7. maddesine istinaden 2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca belirlenen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi Genel kurul tarafından toplantıya katılanların oybirğiyle kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039099
BIST
14:262.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,39
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
14:2617,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
14:2618,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
14:261.019,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.019,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|MAKIM
|15,56
|73.925.897
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|ECZYT
|51,90
|68.735.431
|% 8,12
|
|KGYO
|8,55
|13.426.412
|% 8,09
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,62
|31.222.602
|% -6,10
|
|BAYRK
|6,73
|13.411.342
|% -4,54
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|49,76
|3.369.553.800
|% -1,56
|
|ASELS
|24,54
|1.809.242.407
|% 5,32
|
|EREGL
|27,90
|1.348.073.831
|% 1,16
|
|SISE
|21,42
|870.931.188
|% -0,65
|
|KRDMD
|12,52
|844.368.379
|% -0,24
|
|ODAS
|3,14
|747.886.761
|% -3,09
|
|YKBNK
|4,74
|569.865.280
|% -2,07
|
|TSKB
|2,10
|230.751.546
|% -3,67
|
|EKGYO
|2,58
|219.649.221
|% -0,39
|
|ASELS
|24,54
|1.809.242.407
|% 5,32
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3696
|17,3759
|% 0,13
|
|Euro
|18,2986
|18,3131
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,2782
|21,3849
|% 0,42
|
|Frank
|18,0706
|18,1795
|% 0,66
|
|Riyal
|4,6156
|4,6387
|% 0,22
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|1,98
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|3,90
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.886
|-61,00
|
|Tam
|6.770
|6.867
|5,00
|
|Yarım
|3.323
|3.359
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,70
|
Seans Raporu
14:24
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-
14:39EGEEN
Yüzde 5.72 oranında artışla 2, 536.30 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 504 adet işlem
-
14:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 07 kaybederek (% 0.00 ) 2, 774
-
14:38XU100
Endeks 2, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 20, 737.00 milyon TL de
-
14:38CLEBI
Yüzde 4.68 oranında artışla 344.30 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 751 adet işlem
-
14:37ASELS
Yüzde 5.24 oranında artışla 24.52 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 351, 299 adet işlem