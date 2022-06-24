***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.06.2022 15:55
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.06.2022
Tescil Tarihi
24.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.06.2022 - 10606
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş.'nin 23.06.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, toplantıya katılanların oybirliği ile, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.06.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.06.2022 tarih ve 10606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039121
BIST
17:142.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,46
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:1417,3741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0216
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:1418,3642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0863
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3709
En Düşük
18,2245
17:141.020,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.020,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:12
|ECZYT
|52,80
|105.518.824
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.051.429
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.782.210
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,63
|36.041.039
|% -5,89
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|BAYRK
|6,77
|17.518.235
|% -3,97
|
|THYAO
|50,35
|5.316.175.211
|% -0,40
|
|ASELS
|24,68
|2.190.370.884
|% 5,92
|
|EREGL
|27,98
|1.844.381.755
|% 1,45
|
|SISE
|21,94
|1.658.372.909
|% 1,76
|
|KRDMD
|12,66
|1.178.732.692
|% 0,88
|
|ODAS
|3,19
|1.023.663.240
|% -1,54
|
|YKBNK
|4,79
|842.314.460
|% -1,03
|
|TSKB
|2,12
|282.354.473
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,60
|277.721.676
|% 0,39
|
|THYAO
|50,35
|5.316.175.211
|% -0,40
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3610
|17,3741
|% 0,12
|
|Euro
|18,3441
|18,3642
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,3122
|21,4191
|% 0,58
|
|Frank
|18,1304
|18,2396
|% 0,99
|
|Riyal
|4,6141
|4,6372
|% 0,18
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.771
|6.873
|11,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,97
|
Seans Raporu
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