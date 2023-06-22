***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.06.2023 16:51
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
22.06.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminin 8. maddesine istinaden 2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca belirlenen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi Genel kurul tarafından toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161296
BIST