***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu
07.11.2022 15:13
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkuller-Maddi Duran Varlıklar
Rapor Tarihi
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Gerçeğe Uygun Değerleri ile Değerlenen, Maddi Duran Varlıkların (Gayrimenkulleri ile Tesis, Makine ve Teçhizatının) güncel Konsolide Değer Tespiti amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen yetkili değerleme firmaları 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, Form Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş, Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, Lal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş firmalarından teklif istenmiş olup, en uygun teklifi veren yetkili değerleme firması 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU düzenlenmesi hususunda sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
İlgili değerleme firması ile 07.11.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, Değerleme Raporu sözleşme tarihini müteakip 35 işgünü içerisinde teslim edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077427
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
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|Önceki Kapanış
|: 4.217
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4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,6200
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|Önceki Kapanış
|: 18,6150
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18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0836
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,6274
En Düşük
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|Açılış
|: 1.002,34
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|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
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1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.016.108
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.882.413
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.671
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.848.603
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.882.413
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5752
|18,5819
|% 0,08
|
|Euro
|18,5611
|18,5749
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2349
|21,3414
|% 0,82
|
|Frank
|18,6929
|18,8055
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,56
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.714
|6.775
|141,00
|
|Yarım
|3.271
|3.312
|68,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,04
|
|B. Petrol
|98,27
|98,27
|-0,30
|
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