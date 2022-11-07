***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan Kuruluş24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkuller-Maddi Duran VarlıklarRapor TarihiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile Gerçeğe Uygun Değerleri ile Değerlenen, Maddi Duran Varlıkların (Gayrimenkulleri ile Tesis, Makine ve Teçhizatının) güncel Konsolide Değer Tespiti amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen yetkili değerleme firmaları 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, Form Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş, Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, Lal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş, Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş firmalarından teklif istenmiş olup, en uygun teklifi veren yetkili değerleme firması 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU düzenlenmesi hususunda sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.İlgili değerleme firması ile 07.11.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, Değerleme Raporu sözleşme tarihini müteakip 35 işgünü içerisinde teslim edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077427BIST