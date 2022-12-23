***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.11.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan Kuruluş24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkuller-Maddi Duran VarlıklarRapor TarihiAçıklamalarİlgi: 07.11.2022 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamız ile Şirketlerimizin aktifinde yer alan maddi duran varlıkların güncel değerlerinin (gerçeğe uygun değeri) tespitine ilişkin olarak 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme akdedildiği ve bu kapsamda ilgili değerleme şirketi tarafından Değerleme Raporunun sözleşme tarihini müteakip 35 işgünü içerisinde tarafımıza teslim edileceği duyurulmuştur.Değerleme sonucu tespit edilen yeni değerler, TMS/TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2022 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup, ayrıntılı açıklamalar ilgili dipnotlarda yer alacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089345BIST