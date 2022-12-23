***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu
23.12.2022 09:25
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkuller-Maddi Duran Varlıklar
Rapor Tarihi
-
Açıklamalar
İlgi: 07.11.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Şirketlerimizin aktifinde yer alan maddi duran varlıkların güncel değerlerinin (gerçeğe uygun değeri) tespitine ilişkin olarak 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme akdedildiği ve bu kapsamda ilgili değerleme şirketi tarafından Değerleme Raporunun sözleşme tarihini müteakip 35 işgünü içerisinde tarafımıza teslim edileceği duyurulmuştur.
Değerleme sonucu tespit edilen yeni değerler, TMS/TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2022 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup, ayrıntılı açıklamalar ilgili dipnotlarda yer alacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089345
BIST
13:505.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -19,05
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
13:5018,6906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
13:5019,8476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0480
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
13:501.079,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.079,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:50
|TERA
|12,10
|129.458
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|57.821.133
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|62.870.959
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.234.789
|% 9,99
|
|EPLAS
|35,96
|50.287.920
|% 9,97
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,66
|541.648.211
|% -7,51
|
|BTCIM
|45,62
|170.185.889
|% -6,90
|
|GLRYH
|12,49
|168.940.675
|% -6,58
|
|IDEAS
|43,26
|23.029.910
|% -6,44
|
|THYAO
|141,80
|3.314.481.510
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,46
|2.450.791.965
|% -0,27
|
|KOZAL
|590,70
|2.094.781.390
|% 4,88
|
|ENKAI
|28,40
|1.973.217.850
|% 1,72
|
|ISCTR
|13,08
|1.847.201.356
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,29
|1.741.357.314
|% -0,24
|
|SKBNK
|3,17
|510.496.669
|% 1,28
|
|ISCTR
|13,08
|1.847.201.356
|% 1,63
|
|YKBNK
|12,21
|1.640.843.889
|% 1,16
|
|KRDMD
|18,46
|2.450.791.965
|% -0,27
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6721
|18,6906
|% 0,15
|
|Euro
|19,8344
|19,8476
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4797
|22,5924
|% 0,38
|
|Frank
|20,0070
|20,1275
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9528
|4,9776
|% 0,14
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,88
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.290
|7.342
|24,00
|
|Yarım
|3.530
|3.592
|14,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.796
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|2,10
|