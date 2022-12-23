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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu

23.12.2022 09:25
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu


***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2022
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkuller-Maddi Duran Varlıklar
Rapor Tarihi
-
Açıklamalar

       İlgi: 07.11.2022 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Şirketlerimizin aktifinde yer alan maddi duran varlıkların güncel değerlerinin (gerçeğe uygun değeri) tespitine ilişkin olarak 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme akdedildiği ve bu kapsamda ilgili değerleme şirketi tarafından Değerleme Raporunun sözleşme tarihini müteakip 35 işgünü içerisinde tarafımıza teslim edileceği duyurulmuştur.
Değerleme sonucu tespit edilen yeni değerler, TMS/TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2022 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup, ayrıntılı açıklamalar ilgili dipnotlarda yer alacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089345


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Frank 20,0070 20,1275 % 0,25  
Riyal 4,9528 4,9776 % 0,14  
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13:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 7,23  
Altın Gr. 1.080 1.080 4,88  
Cumhuriyet 7.253 7.362 -27,00  
Tam 7.290 7.342 24,00  
Yarım 3.530 3.592 14,00  
Çeyrek 1.771 1.796 8,00  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 0,24  
Gümüş Gr. 14,27 14,29 0,15  
B. Petrol 83,08 83,08 2,10  
Seans Raporu 13:50
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