***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
07.02.2023 15:22
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8. maddesi tadil edilmiş olup, söz konusu değişiklik, 30.01.2023 tarihinde tescil ve 10758 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (TTSG) ilan edilerek, tashihen 07.02.2023 tarih ve 10764 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Esas Sözleşme ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 05/06/2013 10/06/2013 8338
2, 8 05/06/2017 08/06/2017 9343
8 22/02/2018 22/02/2018 9525
8 29/05/2018 18/06/2018 9601
8 30/01/2023 30/01/2023 10758
07/02/2023 10764
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110665
BIST