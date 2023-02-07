***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Ortaklığın Sermayesi ve Paylar" başlıklı 8. maddesi tadil edilmiş olup, söz konusu değişiklik, 30.01.2023 tarihinde tescil ve 10758 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde (TTSG) ilan edilerek, tashihen 07.02.2023 tarih ve 10764 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki Esas Sözleşme ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 05/06/2013 10/06/2013 83382, 8 05/06/2017 08/06/2017 93438 22/02/2018 22/02/2018 95258 29/05/2018 18/06/2018 96018 30/01/2023 30/01/2023 1075807/02/2023 10764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110665BIST