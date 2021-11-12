***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2021AçıklamalarFaaliyet raporunun bazı sayfalarındaki yazım hataları düzeltilerek yeniden yayınlanmıştır.01.01.2021-30.09.2021 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu ekte pdf dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977472BIST