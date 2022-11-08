***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022-30.09.2022 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporu ekte pdf dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078224BIST