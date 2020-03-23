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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

23.03.2020 15:01
GÜNCEL HABERLER



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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Küresel bir salgın haline gelen Corona virüs salgınının ülkemizde yayılımını engellemek amacıyla devletin almış olduğu tedbirlere destek amacıyla otellere müşteri kabulünün geçici olarak durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Otel faaliyetlerine geçici olarak ara verme
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona virüs salgını
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
Yönetim Kurulunun 23.03.2020 tarih ve 5 sayılı kararı
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
23.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Malum salgın nedeniyle konaklama talebinde bulunan kişi sayısının çok az olması nedeniyle mevcut durumda kapamanın olası satışlara ciddi bir etkisinin olması beklenmemektedir
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Otele misafir kabulüne geçici ara verme
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Salgının sona ermesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Tarih öngörüsü yapılamamaktadır
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin Süreklilik Varsayımına ciddi bir etkisi beklenmemektedir
Açıklamalar

   Turizm Sektöründe otel işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden Grup Şirketlerimizden Bera Turizm A.Ş. etkisini artarak gösteren, millet ve devlet işbirliği ile yayılımı durdurulmaya çalışılan virüs salgını ile mücadele kapsamında Konya'da şehir oteli olarak faaliyet gösteren Bera Konya oteli gelişmelere göre yeniden değerlendirilmek üzere misafir kabulüne ara vermiştir.
 
Antalya ili Alanya ilçesinde tatil oteli konseptinde faaliyet gösteren Bera Alanya oteli de, nisan ayının ilk haftasında planladığı sezon açılışını anılan kapsamda olmak üzere Mayıs ayının ikinci yarısına ertelemiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831429


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Frank 6,6849 6,7252 % 1,01  
Riyal 1,7466 1,7554 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.532 1.533 33,56  
Altın Gr. 323 324 7,74  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,87 12,90 0,27  
Gümüş Gr. 2,71 2,72 0,06  
B. Petrol 25,83 25,83 -1,15  
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