***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiKüresel bir salgın haline gelen Corona virüs salgınının ülkemizde yayılımını engellemek amacıyla devletin almış olduğu tedbirlere destek amacıyla otellere müşteri kabulünün geçici olarak durdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiOtel faaliyetlerine geçici olarak ara vermeFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona virüs salgınıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiYönetim Kurulunun 23.03.2020 tarih ve 5 sayılı kararıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi23.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiMalum salgın nedeniyle konaklama talebinde bulunan kişi sayısının çok az olması nedeniyle mevcut durumda kapamanın olası satışlara ciddi bir etkisinin olması beklenmemektedirKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerOtele misafir kabulüne geçici ara vermeYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarSalgının sona ermesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihTarih öngörüsü yapılamamaktadırŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketin Süreklilik Varsayımına ciddi bir etkisi beklenmemektedirAçıklamalarTurizm Sektöründe otel işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden Grup Şirketlerimizden Bera Turizm A.Ş. etkisini artarak gösteren, millet ve devlet işbirliği ile yayılımı durdurulmaya çalışılan virüs salgını ile mücadele kapsamında Konya'da şehir oteli olarak faaliyet gösteren Bera Konya oteli gelişmelere göre yeniden değerlendirilmek üzere misafir kabulüne ara vermiştir.Antalya ili Alanya ilçesinde tatil oteli konseptinde faaliyet gösteren Bera Alanya oteli de, nisan ayının ilk haftasında planladığı sezon açılışını anılan kapsamda olmak üzere Mayıs ayının ikinci yarısına ertelemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831429BIST