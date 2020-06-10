***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
10.06.2020 17:23
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Otel faaliyetlerine tekrar başlanması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Konaklama faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Corona virüs salgını
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
10.06.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
23.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Corona virüs nedeniyle konaklama talebi azalmış ve satışlara ciddi bir etkisi olmamıştır.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
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Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Corona virüs yayılımının önlenmesi konusunda gerekli tedbirler alınmıştır
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Corona virüs yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmeler
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
22.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
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Açıklamalar
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkisini azaltmaya yönelik olarak Bera Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince 23/03/2020 tarihinden itibaren otellerimizde ara verilen misafir kabulüne başlanması için, anılan Şirket Yönetim Kurulunca alınan 10/06/2020 tarihli karara göre, resmi makamlarca önerilen tüm tedbirlere uyulmak suretiyle
Bera Konya Otelimiz 22 Haziran 2020 tarihinde,
Bera Alanya Otelimiz ise 29 Haziran 2020 tarihinde tekrar misafir kabulüne başlayacaktır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850521
BIST