***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiOtel faaliyetlerine tekrar başlanmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiKonaklama faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCorona virüs salgınıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi10.06.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi23.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıCorona virüs nedeniyle konaklama talebi azalmış ve satışlara ciddi bir etkisi olmamıştır.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerCorona virüs yayılımının önlenmesi konusunda gerekli tedbirler alınmıştırYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarCorona virüs yayılımının önlenmesi konusunda olumlu gelişmelerYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih22.06.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkisini azaltmaya yönelik olarak Bera Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince 23/03/2020 tarihinden itibaren otellerimizde ara verilen misafir kabulüne başlanması için, anılan Şirket Yönetim Kurulunca alınan 10/06/2020 tarihli karara göre, resmi makamlarca önerilen tüm tedbirlere uyulmak suretiyleBera Konya Otelimiz 22 Haziran 2020 tarihinde,Bera Alanya Otelimiz ise 29 Haziran 2020 tarihinde tekrar misafir kabulüne başlayacaktır.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850521BIST