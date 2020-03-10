***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.570.013 571.065.932 -414.417 -9.200.721 45.828.904 14.495.003 1.264.728.993 143.965.763 1.408.694.756Transferler30 14.495.003 -14.495.003Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 - 30 - 41 141.799.537 -4.546.008 16.819.463 18.930.605 173.003.597 76.520.615 249.524.212Dönem Karı (Zararı)41 18.930.605 18.930.605 50.040.964 68.971.569Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-30 141.799.537 -4.546.008 16.819.463 154.072.992 26.479.651 180.552.643Kar Payları30 -5.212.201 -5.212.201 -5.212.201Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 45.202.766 45.202.766 2.946.315 48.149.081Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 -88.664 86.086.870 -773.584 29.006.859 114.231.481 114.231.481Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329Transferler30 18.930.605 -18.930.605Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 - 30 - 41 -23.786.165 -3.775.812 23.786.165 26.890.526 23.114.714 42.742.972 65.857.686Dönem Karı (Zararı)41 26.890.526 26.890.526 42.995.701 69.886.227Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 - 30 -23.786.165 -3.775.812 23.786.165 -3.775.812 -252.729 -4.028.541Kar Payları30 -20.818.200 -20.818.200 -20.818.200Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 763.285 -252.728 -4.597.854 -4.087.297 -18.126.467 -22.213.764Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 13.923.536 8.686.414 -1.109.646 27.036.768 48.537.072 48.537.072Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.716.482 89.024.249Dönem Karı (Zararı)96.703.063 102.445.664Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler123.591.775 132.996.354Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 83.953.152 65.757.573Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler24.722.349 58.453.048Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 19.325.291 57.827.737Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 211.354 625.311Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler18 5.185.704 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.916.274 8.785.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 11.988.525 5.151.603Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 2.927.749 3.634.130İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-151.528.420 -108.687.760Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.322.221 1.881.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 19.322.221 1.881.916Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-99.686.852 -51.429.199İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -48.202 -105.661İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -99.638.650 -51.323.538Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -183.763.981 -61.616.093Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -1.056.650 -2.089.450Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 28.774.183 -28.897.832Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler86.293.940 -61.402.763İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 86.293.940 -61.402.763Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 10.169.518 -619.881Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.251.988 -5.560.531İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 101.670 328.889İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.353.658 -5.889.420Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 31.018 251.862İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.359.829 100.794.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -24.729.915 1.644.578Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 14.370.086 99.149.633Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları68.766.418 126.754.258Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -44.049.936 -37.730.009YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-43.539.715 -206.005.552Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri47 5.759.869 -6.299.655Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 17 -49.299.584 -199.705.897FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI116.156.797 122.063.266İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 13.923.536 -88.664Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 123.051.461 127.364.131Ödenen Temettüler30 -20.818.200 -5.212.201YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)97.333.564 5.081.963Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30 1.680.135 28.233.275NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.013.699 33.315.238DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 96.370.805 63.055.567DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 195.384.504 96.370.805Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 195.384.504 96.370.805Ticari Alacaklar523.002.028 562.726.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 523.002.028 562.726.041Diğer Alacaklar196.270.221 92.334.011İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 421.520 373.318İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 195.848.701 91.960.693Stoklar10 759.360.731 575.808.104Peşin Ödenmiş Giderler12 41.191.782 70.365.583Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 2.538.093 336.188Diğer Dönen Varlıklar29 61.932.667 35.405.209ARA TOPLAM1.779.680.026 1.433.345.941Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 11.512.663 11.512.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.791.192.689 1.444.858.604DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 63.886.550 64.460.715Ticari Alacaklar19.979.675 18.903.174İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 19.979.675 18.903.174Diğer Alacaklar19.743 4.269.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.743 4.269.101Canlı Varlıklar11 13.125.000 12.068.350Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 319.921.605 368.805.085Maddi Duran Varlıklar14 1.365.334.975 1.352.983.581Kullanım Hakkı Varlıkları15 928.479 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.727.270 18.034.456Şerefiye18 0 5.185.704Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 14.727.270 12.848.752Peşin Ödenmiş Giderler12 4.646.164 4.246.546Ertelenmiş Vergi Varlığı40 64.266.941 61.315.509Diğer Duran Varlıklar29 2.738.759 4.536.302TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.869.575.161 1.909.622.819TOPLAM VARLIKLAR3.660.767.850 3.354.481.423KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 417.156.718 546.141.594Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 173.635.634 152.154.123Diğer Finansal Yükümlülükler47 425.220 0Ticari Borçlar270.529.994 183.241.434İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 270.529.994 183.241.434Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 32.003.591 19.913.234Diğer Borçlar5.468.715 6.594.383İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.949.145 1.847.475İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.519.570 4.746.908Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 249.011 220.186Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 9.283.774 11.340.597Kısa Vadeli Karşılıklar8.590.731 4.954.032Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 8.590.731 4.954.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 204.344.576 190.508.298ARA TOPLAM1.121.687.964 1.115.067.881Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler39 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.121.687.964 1.115.067.881UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 399.858.628 170.345.255Diğer Finansal Yükümlülükler47 616.233 0Ticari Borçlar0 994.620İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 994.620Diğer Borçlar1.385.237 1.511.557İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.385.237 1.511.557Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 217.973 215.780Uzun Vadeli Karşılıklar54.222.870 44.864.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 50.155.828 40.088.142Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.067.042 4.775.992Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 175.779.249 185.075.263Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 20.249.573 21.019.604TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER652.329.763 424.026.213TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.774.017.727 1.539.094.094ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.638.700.925 1.591.954.636Ödenmiş Sermaye30 341.600.000 341.600.000Sermaye Düzeltme Farkları30 410.924.305 410.924.305Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 -95.735.141 -109.658.677Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)766.840.604 785.205.610Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 784.615.873 798.952.339Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -17.775.269 -13.746.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.297.647 -1.188.001Yabancı Para Çevrim Farkları30 -2.297.647 -1.188.001Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 190.478.278 146.140.794Net Dönem Karı veya Zararı41 26.890.526 18.930.605Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 248.049.198 223.432.693TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.886.750.123 1.815.387.329TOPLAM KAYNAKLAR3.660.767.850 3.354.481.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 2.252.637.641 2.185.403.921Satışların Maliyeti31 -1.793.361.453 -1.726.579.479TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)459.276.188 458.824.442BRÜT KAR (ZARAR)459.276.188 458.824.442Genel Yönetim Giderleri33 -156.236.779 -170.722.134Pazarlama Giderleri33 -110.604.933 -94.206.620Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -7.553.384 -8.545.151Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 69.742.040 63.973.298Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -23.151.422 -30.359.566ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)231.471.710 218.964.269Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 73.517.945 103.134.963Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -551.306 -829.880FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)304.438.349 321.269.352Finansman Gelirleri37 128.222.619 235.294.168Finansman Giderleri37 -335.957.905 -454.117.856SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)96.703.063 102.445.664Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.816.836 -33.474.095Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -39.455.020 -42.515.450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 12.638.184 9.041.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)69.886.227 68.971.569DÖNEM KARI (ZARARI)69.886.227 68.971.569Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 42.995.701 50.040.964Ana Ortaklık Payları41 26.890.526 18.930.605Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdüürülen Faaliyetleren Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,07900000 0,05500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,07900000 0,05500000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.028.541 180.552.643Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 0 229.130.312Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -5.164.796 -5.828.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.136.255 -42.749.454Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 1.136.255 -42.749.454Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.028.541 180.552.643TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.857.686 249.524.212Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar42.742.972 76.520.615Ana Ortaklık Payları23.114.714 173.003.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826409BIST