***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2020 18:15
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329
Transferler
30 18.930.605 -18.930.605
Dönem Karı (Zararı)
41 38.729.357 38.729.357 11.860.290 50.589.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 -475.114 21.783.528 21.308.414 21.308.414
Kar Payları
30 -20.818.200 -20.818.200 -20.818.200
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -39.191 29.408.559 29.369.368 1.131.283 30.500.651
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -13.796.354 245.554 8.779.486 -4.771.314 818.644 -3.952.670
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.697.868 785.155.985 -942.447 -14.221.843 204.224.772 38.729.357 1.655.772.261 237.242.910 1.893.015.171
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123
Transferler
30 26.890.526 -26.890.526 0
Dönem Karı (Zararı)
41 120.223.724 120.223.724 27.492.211 147.715.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 -828.075 -828.075 -77.139 -905.214
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
47 -5.185.704 -5.185.704 -5.185.704
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -363.534 -77.139 35.653.679 35.213.006 3.640.698 38.853.704
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 17.302.726 582.673 8.607.811 26.493.210 26.493.210
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -96.098.675 801.918.599 -1.714.974 -18.680.483 256.444.590 120.223.724 1.814.617.086 279.104.968 2.093.722.054
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.022.831 12.048.533
Dönem Karı (Zararı)
191.542.847 67.974.830
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.202.566 63.710.983
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 43.495.087 46.982.505
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.157.074 10.765.429
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.779.752 10.692.096
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 377.322 73.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.550.405 5.963.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 3.985.863 7.719.558
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -435.458 -1.756.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-265.281.051 -100.169.754
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.896.091 -72.761.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -160.896.091 -72.761.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.714.890 -36.006.742
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -64.006 -35.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8.650.884 -35.971.674
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 58.219.217 -21.062.532
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -275.750 -1.025.550
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.714.689 -3.734.501
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.633.257 -11.391.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -101.633.257 -11.391.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 13.631.712 -1.994.421
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.024.887 4.674.439
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 294.143 100.858
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 730.744 4.573.581
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -36.498 -96.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.885.692 43.229.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 5.130.981 -5.973.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -67.016.673 49.202.490
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.535.638 31.516.059
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 38.558.469 -19.467.526
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.278.536 -1.922.340
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
47 -1.507.086 -4.421.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -2.771.450 2.499.410
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.186.986 15.223.361
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 -363.534 -39.191
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 79.550.520 36.080.752
Ödenen Temettüler
30 0 -20.818.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.931.281 25.349.554
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 27.075.883 9.025.040
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.007.164 34.374.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 195.384.504 96.370.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 314.391.668 130.745.399
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 314.391.668 195.384.504
Ticari Alacaklar
666.452.161 523.002.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 666.452.161 523.002.028
Diğer Alacaklar
204.983.983 196.270.221
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 485.526 421.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 204.498.457 195.848.701
Stoklar
10 700.764.192 759.360.731
Peşin Ödenmiş Giderler
12 44.890.018 41.191.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 532.089 2.538.093
Diğer Dönen Varlıklar
29 57.409.311 61.932.667
ARA TOPLAM
1.989.423.422 1.779.680.026
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.000.936.085 1.791.192.689
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 65.393.636 63.886.550
Ticari Alacaklar
32.645.881 19.979.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 32.645.881 19.979.675
Diğer Alacaklar
20.871 19.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.871 19.743
Canlı Varlıklar
11 13.400.750 13.125.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 319.094.267 319.921.605
Maddi Duran Varlıklar
14 1.374.855.708 1.365.334.975
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 708.057 928.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.350.673 14.727.270
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 15.350.673 14.727.270
Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.662.617 4.646.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 67.601.943 64.266.941
Diğer Duran Varlıklar
29 2.131.134 2.738.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.896.865.537 1.869.575.161
TOPLAM VARLIKLAR
3.897.801.622 3.660.767.850
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 225.651.651 417.156.718
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 323.650.461 173.635.634
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
323.650.461 173.635.634
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 199.818 425.220
Ticari Borçlar
168.896.737 270.529.994
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 168.896.737 270.529.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 48.515.595 32.003.591
Diğer Borçlar
6.415.781 5.468.715
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.243.288 1.949.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.172.493 3.519.570
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 189.164 249.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 26.089.887 9.283.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.607.800 8.590.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 7.607.800 8.590.731
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 229.533.741 204.344.576
ARA TOPLAM
1.036.750.635 1.121.687.964
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.036.750.635 1.121.687.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 521.158.832 399.858.628
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 582.191 616.233
Diğer Borçlar
1.463.058 1.385.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.463.058 1.385.237
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 241.322 217.973
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.875.914 54.222.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 51.261.399 50.155.828
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 4.614.515 4.067.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 180.790.182 175.779.249
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 7.217.434 20.249.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
767.328.933 652.329.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.804.079.568 1.774.017.727
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30 1.814.617.086 1.638.700.925
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -96.098.675 -95.735.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
783.238.116 766.840.604
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 801.918.599 784.615.873
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -18.680.483 -17.775.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.714.974 -2.297.647
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -1.714.974 -2.297.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 256.444.590 190.478.278
Net Dönem Karı veya Zararı
41 120.223.724 26.890.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 279.104.968 248.049.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.093.722.054 1.886.750.123
TOPLAM KAYNAKLAR
3.897.801.622 3.660.767.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 1.405.305.002 1.094.387.924 771.890.900 591.702.947
Satışların Maliyeti
31 -993.985.778 -883.398.136 -511.930.574 -473.904.345
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
411.319.224 210.989.788 259.960.326 117.798.602
BRÜT KAR (ZARAR)
411.319.224 210.989.788 259.960.326 117.798.602
Genel Yönetim Giderleri
33 -74.339.456 -77.809.130 -32.954.622 -38.752.378
Pazarlama Giderleri
33 -58.171.535 -51.680.487 -27.627.876 -26.926.408
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -3.389.797 -3.708.009 -1.544.535 -1.970.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 30.557.958 40.867.129 7.375.019 11.285.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -28.904.720 -10.881.739 -19.862.099 -2.830.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
277.071.674 107.777.552 185.346.213 58.604.391
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 16.463.814 73.035.317 13.800.546 72.511.960
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -5.285.978 -347.554 -2.389.333 -259.194
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
288.249.510 180.465.315 196.757.426 130.857.157
Finansman Gelirleri
37 94.787.498 54.571.658 53.637.563 26.102.960
Finansman Giderleri
37 -191.494.161 -167.062.143 -97.699.656 -85.471.207
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
191.542.847 67.974.830 152.695.333 71.488.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.826.912 -9.392.265 -28.204.558 -5.243.084
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -44.962.200 -17.307.473 -28.446.625 -9.999.361
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 1.135.288 7.915.208 242.067 4.756.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
147.715.935 58.582.565 124.490.775 66.245.826
DÖNEM KARI (ZARARI)
147.715.935 58.582.565 124.490.775 66.245.826
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 27.492.211 19.853.208 11.860.290 9.073.019
Ana Ortaklık Payları
41 120.223.724 38.729.357 112.630.485 57.172.807
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen FaaliyetlerSürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazançden Pay Başına Kazanç 41 0,35200000 0,11300000 0,33000000 0,16700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına KazançSulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,35200000 0,11300000 0,33000000 0,16700000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-905.214 21.308.414 88.813 21.900.459
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 24.475.877 0 24.475.877
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -1.160.531 -609.121 113.863 149.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
255.317 -2.558.342 -25.050 -2.725.329
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 255.317 -2.558.342 -25.050 -2.725.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-905.214 21.308.414 88.813 21.900.459
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
146.810.721 79.890.979 124.579.588 88.146.285
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.415.072 19.853.208 11.862.928 9.073.019
Ana Ortaklık Payları
119.395.649 60.037.771 112.716.660 79.073.266
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870009
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