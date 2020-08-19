***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329Transferler30 18.930.605 -18.930.605Dönem Karı (Zararı)41 38.729.357 38.729.357 11.860.290 50.589.647Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-30 -475.114 21.783.528 21.308.414 21.308.414Kar Payları30 -20.818.200 -20.818.200 -20.818.200Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 -39.191 29.408.559 29.369.368 1.131.283 30.500.651Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 -13.796.354 245.554 8.779.486 -4.771.314 818.644 -3.952.670Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.697.868 785.155.985 -942.447 -14.221.843 204.224.772 38.729.357 1.655.772.261 237.242.910 1.893.015.171Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123Transferler30 26.890.526 -26.890.526 0Dönem Karı (Zararı)41 120.223.724 120.223.724 27.492.211 147.715.935Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-30 -828.075 -828.075 -77.139 -905.214Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması47 -5.185.704 -5.185.704 -5.185.704Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 -363.534 -77.139 35.653.679 35.213.006 3.640.698 38.853.704Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 17.302.726 582.673 8.607.811 26.493.210 26.493.210Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -96.098.675 801.918.599 -1.714.974 -18.680.483 256.444.590 120.223.724 1.814.617.086 279.104.968 2.093.722.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.022.831 12.048.533Dönem Karı (Zararı)191.542.847 67.974.830Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler52.202.566 63.710.983Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 43.495.087 46.982.505Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.157.074 10.765.429Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.779.752 10.692.096Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 377.322 73.333Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.550.405 5.963.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 3.985.863 7.719.558Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -435.458 -1.756.509İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-265.281.051 -100.169.754Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-160.896.091 -72.761.551İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -160.896.091 -72.761.551Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.714.890 -36.006.742İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -64.006 -35.068İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -8.650.884 -35.971.674Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 58.219.217 -21.062.532Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -275.750 -1.025.550Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -4.714.689 -3.734.501Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-101.633.257 -11.391.384İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -101.633.257 -11.391.384Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 13.631.712 -1.994.421Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.024.887 4.674.439İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 294.143 100.858İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 730.744 4.573.581Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -36.498 -96.640İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-61.885.692 43.229.128Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 5.130.981 -5.973.362Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -67.016.673 49.202.490Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.535.638 31.516.059Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 38.558.469 -19.467.526YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.278.536 -1.922.340Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri47 -1.507.086 -4.421.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 17 -2.771.450 2.499.410FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.186.986 15.223.361İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları30 -363.534 -39.191Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 79.550.520 36.080.752Ödenen Temettüler30 0 -20.818.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)91.931.281 25.349.554Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30 27.075.883 9.025.040NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.007.164 34.374.594DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 195.384.504 96.370.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 314.391.668 130.745.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 314.391.668 195.384.504Ticari Alacaklar666.452.161 523.002.028İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 666.452.161 523.002.028Diğer Alacaklar204.983.983 196.270.221İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 485.526 421.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 204.498.457 195.848.701Stoklar10 700.764.192 759.360.731Peşin Ödenmiş Giderler12 44.890.018 41.191.782Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 532.089 2.538.093Diğer Dönen Varlıklar29 57.409.311 61.932.667ARA TOPLAM1.989.423.422 1.779.680.026Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 11.512.663 11.512.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.000.936.085 1.791.192.689DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 65.393.636 63.886.550Ticari Alacaklar32.645.881 19.979.675İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 32.645.881 19.979.675Diğer Alacaklar20.871 19.743İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 20.871 19.743Canlı Varlıklar11 13.400.750 13.125.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 319.094.267 319.921.605Maddi Duran Varlıklar14 1.374.855.708 1.365.334.975Kullanım Hakkı Varlıkları15 708.057 928.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.350.673 14.727.270Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 15.350.673 14.727.270Peşin Ödenmiş Giderler12 5.662.617 4.646.164Ertelenmiş Vergi Varlığı40 67.601.943 64.266.941Diğer Duran Varlıklar29 2.131.134 2.738.759TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.896.865.537 1.869.575.161TOPLAM VARLIKLAR3.897.801.622 3.660.767.850KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 225.651.651 417.156.718Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 323.650.461 173.635.634İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları323.650.461 173.635.634Diğer Finansal Yükümlülükler47 199.818 425.220Ticari Borçlar168.896.737 270.529.994İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 168.896.737 270.529.994Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 48.515.595 32.003.591Diğer Borçlar6.415.781 5.468.715İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.243.288 1.949.145İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.172.493 3.519.570Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 189.164 249.011Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 26.089.887 9.283.774Kısa Vadeli Karşılıklar7.607.800 8.590.731Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 7.607.800 8.590.731Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 229.533.741 204.344.576ARA TOPLAM1.036.750.635 1.121.687.964TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.036.750.635 1.121.687.964UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 521.158.832 399.858.628Diğer Finansal Yükümlülükler47 582.191 616.233Diğer Borçlar1.463.058 1.385.237İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.463.058 1.385.237Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 241.322 217.973Uzun Vadeli Karşılıklar55.875.914 54.222.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 51.261.399 50.155.828Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 4.614.515 4.067.042Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 180.790.182 175.779.249Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 7.217.434 20.249.573TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER767.328.933 652.329.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.804.079.568 1.774.017.727ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 1.814.617.086 1.638.700.925Ödenmiş Sermaye30 341.600.000 341.600.000Sermaye Düzeltme Farkları30 410.924.305 410.924.305Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 -96.098.675 -95.735.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)783.238.116 766.840.604Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 801.918.599 784.615.873Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -18.680.483 -17.775.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.714.974 -2.297.647Yabancı Para Çevrim Farkları30 -1.714.974 -2.297.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 256.444.590 190.478.278Net Dönem Karı veya Zararı41 120.223.724 26.890.526Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 279.104.968 248.049.198TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.093.722.054 1.886.750.123TOPLAM KAYNAKLAR3.897.801.622 3.660.767.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.405.305.002 1.094.387.924 771.890.900 591.702.947Satışların Maliyeti31 -993.985.778 -883.398.136 -511.930.574 -473.904.345TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)411.319.224 210.989.788 259.960.326 117.798.602BRÜT KAR (ZARAR)411.319.224 210.989.788 259.960.326 117.798.602Genel Yönetim Giderleri33 -74.339.456 -77.809.130 -32.954.622 -38.752.378Pazarlama Giderleri33 -58.171.535 -51.680.487 -27.627.876 -26.926.408Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -3.389.797 -3.708.009 -1.544.535 -1.970.716Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 30.557.958 40.867.129 7.375.019 11.285.481Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -28.904.720 -10.881.739 -19.862.099 -2.830.190ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)277.071.674 107.777.552 185.346.213 58.604.391Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 16.463.814 73.035.317 13.800.546 72.511.960Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -5.285.978 -347.554 -2.389.333 -259.194FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)288.249.510 180.465.315 196.757.426 130.857.157Finansman Gelirleri37 94.787.498 54.571.658 53.637.563 26.102.960Finansman Giderleri37 -191.494.161 -167.062.143 -97.699.656 -85.471.207SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)191.542.847 67.974.830 152.695.333 71.488.910Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-43.826.912 -9.392.265 -28.204.558 -5.243.084Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -44.962.200 -17.307.473 -28.446.625 -9.999.361Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.135.288 7.915.208 242.067 4.756.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)147.715.935 58.582.565 124.490.775 66.245.826DÖNEM KARI (ZARARI)147.715.935 58.582.565 124.490.775 66.245.826Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 27.492.211 19.853.208 11.860.290 9.073.019Ana Ortaklık Payları41 120.223.724 38.729.357 112.630.485 57.172.807Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen FaaliyetlerSürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazançden Pay Başına Kazanç 41 0,35200000 0,11300000 0,33000000 0,16700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına KazançSulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,35200000 0,11300000 0,33000000 0,16700000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-905.214 21.308.414 88.813 21.900.459Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 0 24.475.877 0 24.475.877Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -1.160.531 -609.121 113.863 149.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler255.317 -2.558.342 -25.050 -2.725.329Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 255.317 -2.558.342 -25.050 -2.725.329Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-905.214 21.308.414 88.813 21.900.459TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)146.810.721 79.890.979 124.579.588 88.146.285Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.415.072 19.853.208 11.862.928 9.073.019Ana Ortaklık Payları119.395.649 60.037.771 112.716.660 79.073.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870009BIST