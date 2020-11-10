***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329Transferler30 18.930.605 -18.930.605Dönem Karı (Zararı)41 63.182.661 63.182.661 63.182.661Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-30 -1.284.789 21.783.528 20.498.739 20.498.739Kar Payları30 -20.818.200 -20.818.200 -20.818.200Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 18.093 17.809.287 17.827.380 8.760.752 26.588.132Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 -21.184.757 2.144.347 -1.637.455 -20.677.865 61.371 -20.616.494Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.640.584 777.767.582 956.346 -15.031.518 182.208.559 63.182.661 1.651.967.351 232.254.816 1.884.222.167Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123Transferler30 26.890.526 -26.890.526Dönem Karı (Zararı)41 178.668.266 178.668.266 45.833.849 224.502.115Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -2.460.926 -2.460.926 -163.982 -2.624.908Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması47 -5.185.703 -5.185.703 -5.185.703Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 58.039.215 -163.982 97.396.482 155.271.715 13.038.619 168.310.334Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 41.784.161 -4.617.694 26.119.850 63.286.317 63.286.317Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -37.695.926 826.400.034 -6.915.341 -20.400.177 335.699.433 178.668.266 2.028.280.594 306.757.684 2.335.038.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.558.451 11.896.189Dönem Karı (Zararı)271.971.933 114.058.563Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler79.014.786 87.032.212Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 70.234.146 68.266.750Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.942.124 9.723.116Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 5.468.226 9.716.636Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 473.898 6.480Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.838.516 9.042.346Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 6.697.453 10.769.746Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -3.858.937 -1.727.400İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-436.015.139 -156.120.940Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-171.423.132 -24.943.596İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -171.423.132 -24.943.596Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49.849.583 -70.470.668İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -132.541 -28.253İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -49.717.042 -70.442.415Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 15.183.393 -61.686.594Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -1.549.950 -991.950Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -44.985.930 2.254.906Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-121.902.020 -312.177İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -121.902.020 -312.177Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -6.649.593 -1.614.338Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-768.861 3.806.286İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.896.702 39.938İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.127.841 3.766.348Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 384.206 -170.933İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.453.669 -1.991.876Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 10.239.032 -11.666.410Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -64.692.701 9.674.534Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-85.028.420 44.969.835Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 46.469.969 -33.073.646YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.289.035 8.512.843Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri47 -4.200.256 -4.240.910Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14, 17 -11.088.779 12.753.753FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI157.916.082 7.722.262İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 58.039.215 18.093Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri99.876.867 28.522.369İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri47 99.876.867 28.522.369Ödenen Temettüler30 0 -20.818.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)104.068.596 28.131.294Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30 58.668.623 506.892NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)162.737.219 28.638.186DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 195.384.504 96.370.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 358.121.723 125.008.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 358.121.723 195.384.504Ticari Alacaklar674.425.863 523.002.028İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 674.425.863 523.002.028Diğer Alacaklar246.118.680 196.270.221İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 554.061 421.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 245.564.619 195.848.701Stoklar10 743.703.440 759.360.731Peşin Ödenmiş Giderler12 84.637.522 41.191.782Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 589.725 2.538.093Diğer Dönen Varlıklar29 52.565.019 61.932.667ARA TOPLAM2.160.161.972 1.779.680.026Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 11.512.663 11.512.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.171.674.635 1.791.192.689DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 68.086.806 63.886.550Ticari Alacaklar34.510.746 19.979.675İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 34.510.746 19.979.675Diğer Alacaklar20.867 19.743İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 20.867 19.743Canlı Varlıklar11 14.674.950 13.125.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 318.874.599 319.921.605Maddi Duran Varlıklar14 1.418.089.613 1.365.334.975Kullanım Hakkı Varlıkları15 708.057 928.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.793.460 14.727.270Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 16.793.460 14.727.270Peşin Ödenmiş Giderler12 6.186.354 4.646.164Ertelenmiş Vergi Varlığı40 78.871.400 64.266.941Diğer Duran Varlıklar29 1.867.375 2.738.759TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.958.684.227 1.869.575.161TOPLAM VARLIKLAR4.130.358.862 3.660.767.850KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 256.896.887 417.156.718Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 366.298.499 173.635.634Diğer Finansal Yükümlülükler47 199.818 425.220Ticari Borçlar148.627.974 270.529.994İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 148.627.974 270.529.994Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 26.985.294 32.003.591Diğer Borçlar4.576.916 5.468.715İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 52.443 1.949.145İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.524.473 3.519.570Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)571.787 249.011İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 571.787 249.011Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 29.134.118 9.283.774Kısa Vadeli Karşılıklar7.630.836 8.590.731Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 7.630.836 8.590.731Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 183.001.027 204.344.576ARA TOPLAM1.023.923.156 1.121.687.964TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.023.923.156 1.121.687.964UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 467.591.905 399.858.628Diğer Finansal Yükümlülükler47 582.191 616.233Ticari Borçlar1.508.175 1.385.237İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.508.175 1.385.237Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 279.403 217.973Uzun Vadeli Karşılıklar56.389.985 54.222.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 55.221.985 50.155.828Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.168.000 4.067.042Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 186.899.770 175.779.249Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 58.145.999 20.249.573TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER771.397.428 652.329.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.795.320.584 1.774.017.727ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.028.280.594 1.638.700.925Ödenmiş Sermaye30 341.600.000 341.600.000Sermaye Düzeltme Farkları30 410.924.305 410.924.305Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 -37.695.926 -95.735.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)799.084.516 764.542.957Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 826.400.034 784.615.873Yabancı Para Çevrim Farkları30 -6.915.341 -2.297.647Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -20.400.177 -17.775.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 335.699.433 190.478.278Net Dönem Karı veya Zararı41 178.668.266 26.890.526Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 306.757.684 248.049.198TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.335.038.278 1.886.750.123TOPLAM KAYNAKLAR4.130.358.862 3.660.767.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 2.207.379.727 1.673.257.127 802.074.725 578.869.203Satışların Maliyeti31 -1.629.221.549 -1.332.734.215 -635.235.771 -449.336.079TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)578.158.178 340.522.912 166.838.954 129.533.124BRÜT KAR (ZARAR)578.158.178 340.522.912 166.838.954 129.533.124Genel Yönetim Giderleri33 -114.906.213 -111.136.833 -40.566.757 -33.327.703Pazarlama Giderleri33 -89.962.615 -78.400.876 -31.791.080 -26.720.389Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -6.241.464 -5.932.092 -2.851.667 -2.224.083Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 41.987.539 53.868.531 11.429.581 13.001.402Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -35.604.796 -15.240.015 -6.700.076 -4.358.276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)373.430.629 183.681.627 96.358.955 75.904.075Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 22.700.375 72.937.844 6.236.561 -97.473Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -12.361.044 -439.820 -7.075.066 -92.266FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)383.769.960 256.179.651 95.520.450 75.714.336Finansman Gelirleri37 173.447.427 98.546.109 78.659.929 43.974.451Finansman Giderleri37 -285.245.454 -240.667.197 -93.751.293 -73.605.054SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)271.971.933 114.058.563 80.429.086 46.083.733Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-47.469.818 -21.167.440 -3.642.906 -11.775.175Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -58.766.869 -31.428.492 -13.804.669 -14.121.019Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 11.297.051 10.261.052 10.161.763 2.345.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)224.502.115 92.891.123 76.786.180 34.308.558DÖNEM KARI (ZARARI)224.502.115 92.891.123 76.786.180 34.308.558Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 45.833.849 29.708.462 18.341.638 9.855.254Ana Ortaklık Payları41 178.668.266 63.182.661 58.444.542 24.453.304Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,52300000 0,18500000 0,17100000 0,07200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,52300000 0,18500000 0,17100000 0,07200000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.624.908 20.498.740 -1.719.694 -809.674Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 0 24.475.877 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -3.365.267 -1.647.165 -2.204.736 -1.038.044Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler740.359 -2.329.972 485.042 228.370Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 740.359 -2.329.972 485.042 228.370Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.624.908 20.498.740 -1.719.694 -809.674TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)221.877.207 113.389.863 75.066.486 33.498.884Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar45.669.867 29.708.462 18.254.795 9.855.254Ana Ortaklık Payları176.207.340 83.681.401 56.811.691 23.643.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887289BIST