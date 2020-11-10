***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
10.11.2020 18:55
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329
Transferler
30 18.930.605 -18.930.605
Dönem Karı (Zararı)
41 63.182.661 63.182.661 63.182.661
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 -1.284.789 21.783.528 20.498.739 20.498.739
Kar Payları
30 -20.818.200 -20.818.200 -20.818.200
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 18.093 17.809.287 17.827.380 8.760.752 26.588.132
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 -21.184.757 2.144.347 -1.637.455 -20.677.865 61.371 -20.616.494
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -109.640.584 777.767.582 956.346 -15.031.518 182.208.559 63.182.661 1.651.967.351 232.254.816 1.884.222.167
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123
Transferler
30 26.890.526 -26.890.526
Dönem Karı (Zararı)
41 178.668.266 178.668.266 45.833.849 224.502.115
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -2.460.926 -2.460.926 -163.982 -2.624.908
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
47 -5.185.703 -5.185.703 -5.185.703
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 58.039.215 -163.982 97.396.482 155.271.715 13.038.619 168.310.334
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 41.784.161 -4.617.694 26.119.850 63.286.317 63.286.317
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.695.926 826.400.034 -6.915.341 -20.400.177 335.699.433 178.668.266 2.028.280.594 306.757.684 2.335.038.278
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.558.451 11.896.189
Dönem Karı (Zararı)
271.971.933 114.058.563
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.014.786 87.032.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 70.234.146 68.266.750
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.942.124 9.723.116
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.468.226 9.716.636
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 473.898 6.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.838.516 9.042.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 6.697.453 10.769.746
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.858.937 -1.727.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-436.015.139 -156.120.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.423.132 -24.943.596
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -171.423.132 -24.943.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.849.583 -70.470.668
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -132.541 -28.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -49.717.042 -70.442.415
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 15.183.393 -61.686.594
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -1.549.950 -991.950
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -44.985.930 2.254.906
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.902.020 -312.177
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -121.902.020 -312.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -6.649.593 -1.614.338
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-768.861 3.806.286
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.896.702 39.938
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.127.841 3.766.348
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 384.206 -170.933
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.453.669 -1.991.876
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 10.239.032 -11.666.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -64.692.701 9.674.534
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.028.420 44.969.835
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 46.469.969 -33.073.646
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.289.035 8.512.843
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
47 -4.200.256 -4.240.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14, 17 -11.088.779 12.753.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.916.082 7.722.262
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 58.039.215 18.093
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.876.867 28.522.369
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 99.876.867 28.522.369
Ödenen Temettüler
30 0 -20.818.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.068.596 28.131.294
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 58.668.623 506.892
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
162.737.219 28.638.186
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 195.384.504 96.370.805
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 358.121.723 125.008.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 358.121.723 195.384.504
Ticari Alacaklar
674.425.863 523.002.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 674.425.863 523.002.028
Diğer Alacaklar
246.118.680 196.270.221
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 554.061 421.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 245.564.619 195.848.701
Stoklar
10 743.703.440 759.360.731
Peşin Ödenmiş Giderler
12 84.637.522 41.191.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 589.725 2.538.093
Diğer Dönen Varlıklar
29 52.565.019 61.932.667
ARA TOPLAM
2.160.161.972 1.779.680.026
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.171.674.635 1.791.192.689
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 68.086.806 63.886.550
Ticari Alacaklar
34.510.746 19.979.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 34.510.746 19.979.675
Diğer Alacaklar
20.867 19.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 20.867 19.743
Canlı Varlıklar
11 14.674.950 13.125.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 318.874.599 319.921.605
Maddi Duran Varlıklar
14 1.418.089.613 1.365.334.975
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 708.057 928.479
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.793.460 14.727.270
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 16.793.460 14.727.270
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.186.354 4.646.164
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 78.871.400 64.266.941
Diğer Duran Varlıklar
29 1.867.375 2.738.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.958.684.227 1.869.575.161
TOPLAM VARLIKLAR
4.130.358.862 3.660.767.850
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 256.896.887 417.156.718
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 366.298.499 173.635.634
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 199.818 425.220
Ticari Borçlar
148.627.974 270.529.994
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 148.627.974 270.529.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 26.985.294 32.003.591
Diğer Borçlar
4.576.916 5.468.715
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 52.443 1.949.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.524.473 3.519.570
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
571.787 249.011
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 571.787 249.011
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 29.134.118 9.283.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.630.836 8.590.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 7.630.836 8.590.731
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 183.001.027 204.344.576
ARA TOPLAM
1.023.923.156 1.121.687.964
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.023.923.156 1.121.687.964
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 467.591.905 399.858.628
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 582.191 616.233
Ticari Borçlar
1.508.175 1.385.237
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 1.508.175 1.385.237
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 279.403 217.973
Uzun Vadeli Karşılıklar
56.389.985 54.222.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 55.221.985 50.155.828
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.168.000 4.067.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 186.899.770 175.779.249
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 58.145.999 20.249.573
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
771.397.428 652.329.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.795.320.584 1.774.017.727
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.028.280.594 1.638.700.925
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -37.695.926 -95.735.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
799.084.516 764.542.957
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 826.400.034 784.615.873
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -6.915.341 -2.297.647
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -20.400.177 -17.775.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 335.699.433 190.478.278
Net Dönem Karı veya Zararı
41 178.668.266 26.890.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 306.757.684 248.049.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.335.038.278 1.886.750.123
TOPLAM KAYNAKLAR
4.130.358.862 3.660.767.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 2.207.379.727 1.673.257.127 802.074.725 578.869.203
Satışların Maliyeti
31 -1.629.221.549 -1.332.734.215 -635.235.771 -449.336.079
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
578.158.178 340.522.912 166.838.954 129.533.124
BRÜT KAR (ZARAR)
578.158.178 340.522.912 166.838.954 129.533.124
Genel Yönetim Giderleri
33 -114.906.213 -111.136.833 -40.566.757 -33.327.703
Pazarlama Giderleri
33 -89.962.615 -78.400.876 -31.791.080 -26.720.389
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -6.241.464 -5.932.092 -2.851.667 -2.224.083
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 41.987.539 53.868.531 11.429.581 13.001.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -35.604.796 -15.240.015 -6.700.076 -4.358.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
373.430.629 183.681.627 96.358.955 75.904.075
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 22.700.375 72.937.844 6.236.561 -97.473
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -12.361.044 -439.820 -7.075.066 -92.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
383.769.960 256.179.651 95.520.450 75.714.336
Finansman Gelirleri
37 173.447.427 98.546.109 78.659.929 43.974.451
Finansman Giderleri
37 -285.245.454 -240.667.197 -93.751.293 -73.605.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
271.971.933 114.058.563 80.429.086 46.083.733
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.469.818 -21.167.440 -3.642.906 -11.775.175
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -58.766.869 -31.428.492 -13.804.669 -14.121.019
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 11.297.051 10.261.052 10.161.763 2.345.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
224.502.115 92.891.123 76.786.180 34.308.558
DÖNEM KARI (ZARARI)
224.502.115 92.891.123 76.786.180 34.308.558
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 45.833.849 29.708.462 18.341.638 9.855.254
Ana Ortaklık Payları
41 178.668.266 63.182.661 58.444.542 24.453.304
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,52300000 0,18500000 0,17100000 0,07200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,52300000 0,18500000 0,17100000 0,07200000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.624.908 20.498.740 -1.719.694 -809.674
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 24.475.877 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -3.365.267 -1.647.165 -2.204.736 -1.038.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
740.359 -2.329.972 485.042 228.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 740.359 -2.329.972 485.042 228.370
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.624.908 20.498.740 -1.719.694 -809.674
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
221.877.207 113.389.863 75.066.486 33.498.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.669.867 29.708.462 18.254.795 9.855.254
Ana Ortaklık Payları
176.207.340 83.681.401 56.811.691 23.643.630
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887289
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