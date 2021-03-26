***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -109.658.677 798.952.339 -1.188.001 -13.746.729 146.140.794 18.930.605 1.591.954.636 223.432.693 1.815.387.329Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 18.930.605 -18.930.605 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 - 30 - 41 -23.786.165 -3.775.812 23.786.165 26.890.526 23.114.714 42.742.972 65.857.686Dönem Karı (Zararı)41 26.890.526 26.890.526 42.995.701 69.886.227Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 - 30 -23.786.165 -3.775.812 23.786.165 -3.775.812 -252.729 -4.028.541Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları30 -20.818.200 -20.818.200 -20.818.200Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 763.285 -252.728 -4.597.854 -4.087.297 -18.126.467 -22.213.764Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 13.923.536 8.686.414 -1.109.646 27.036.768 48.537.072 48.537.072Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123Transferler30 26.890.526 -26.890.526Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 - 30 - 41 111.456.408 -4.605.830 352.292.988 459.143.566 60.103.539 519.247.105Dönem Karı (Zararı)41 352.292.988 352.292.988 60.408.263 412.701.251Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 - 30 111.456.408 -4.605.830 106.850.578 -304.724 106.545.854Kar Payları30 -12.001.828 -12.001.828 -12.001.828Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 -304.724 108.066.472 107.761.748 805.679 108.567.427Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 - 47 58.093.745 43.807.049 -3.049.513 29.637.315 128.488.596 128.488.596Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -5.347.160 -22.685.823 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.218.469 24.716.482Dönem Karı (Zararı)491.963.834 96.703.063Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-81.309.338 123.591.775Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 93.684.889 83.953.152Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-185.923.813 24.722.349Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 10.967.532 19.325.291Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 4.058.880 211.354Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler18 0 5.185.704Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -200.950.225 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.929.586 14.916.274Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 15.285.879 11.988.525Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -4.356.293 2.927.749İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-393.743.272 -151.528.420Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-218.832.033 19.322.221İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -218.832.033 19.322.221Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.273.073 -99.686.852İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -99.366 -48.202İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -14.173.707 -99.638.650Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 204.065 -183.763.981Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -3.482.759 -1.056.650Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -52.295.778 28.774.183Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-107.194.249 86.293.940İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -107.194.249 86.293.940Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -2.629.778 10.169.518Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.901.328 -1.251.988İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -1.949.145 101.670İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.952.183 -1.353.658Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 2.877.744 31.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.783.917 -10.359.829Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 11.019.380 -24.729.915Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -4.235.463 14.370.086Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.911.224 68.766.418Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 17.307.245 -44.049.936YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-70.906.262 -43.539.715Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri47 -27.612.913 5.759.869Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 17 -43.293.349 -49.299.584FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.436.329 116.156.797İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri30 58.093.745 13.923.536Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 93.344.412 123.051.461Ödenen Temettüler30 -12.001.828 -20.818.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)102.748.536 97.333.564Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30 63.906.893 1.680.135NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)166.655.429 99.013.699DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 195.384.504 96.370.805DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 362.039.933 195.384.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 362.039.933 195.384.504Ticari Alacaklar711.080.909 523.002.028İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 711.080.909 523.002.028Diğer Alacaklar210.542.170 196.270.221İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 520.886 421.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 210.021.284 195.848.701Stoklar10 755.097.786 759.360.731Peşin Ödenmiş Giderler12 89.681.336 41.191.782Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 213.148 2.538.093Diğer Dönen Varlıklar29 51.574.762 61.932.667ARA TOPLAM2.180.230.044 1.779.680.026Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 11.512.663 11.512.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.191.742.707 1.791.192.689DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 91.499.463 63.886.550Ticari Alacaklar39.765.295 19.979.675İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 39.765.295 19.979.675Diğer Alacaklar20.867 19.743İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 20.867 19.743Canlı Varlıklar11 16.607.759 13.125.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 519.822.588 319.921.605Maddi Duran Varlıklar14 1.547.711.844 1.365.334.975Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.174.718 928.479Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.962.787 14.727.270Şerefiye18 0Aktifleştirilen Geliştirme MaliyetleriDiğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 16.962.787 14.727.270Peşin Ödenmiş Giderler12 8.452.388 4.646.164Ertelenmiş Vergi Varlığı40 55.237.783 64.266.941Diğer Duran Varlıklar29 2.077.284 2.738.759TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.299.332.776 1.869.575.161TOPLAM VARLIKLAR4.491.075.483 3.660.767.850KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 296.808.684 417.156.718Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 354.864.186 173.635.634Diğer Finansal Yükümlülükler47 264.711 425.220Ticari Borçlar163.335.745 270.529.994İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 163.335.745 270.529.994Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 29.358.999 32.003.591Diğer Borçlar929.039 5.468.715İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 1.949.145İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 929.039 3.519.570Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 352.834 249.011Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 12.239.611 9.283.774Kısa Vadeli Karşılıklar7.430.273 8.590.731Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 7.430.273 8.590.731Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 198.636.723 204.344.576ARA TOPLAM1.064.220.805 1.121.687.964Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler39 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.064.220.805 1.121.687.964UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 431.864.306 399.858.628Diğer Finansal Yükümlülükler47 1.234.958 616.233Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0Diğer Borçlar1.023.585 1.385.237İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.023.585 1.385.237Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.991.894 217.973Uzun Vadeli Karşılıklar66.327.728 54.222.870Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 65.456.521 50.155.828Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 871.207 4.067.042Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 211.986.171 175.779.249Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 80.374.613 20.249.573TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER795.803.255 652.329.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.860.024.060 1.774.017.727ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.322.093.007 1.638.700.925Ödenmiş Sermaye30 341.600.000 341.600.000Sermaye Düzeltme Farkları30 410.924.305 410.924.305Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 -37.641.396 -95.735.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)917.193.507 766.840.604Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 939.879.330 784.615.873Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -22.685.823 -17.775.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.347.160 -2.297.647Yabancı Para Çevrim Farkları30 -5.347.160 -2.297.647Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 343.070.763 190.478.278Net Dönem Karı veya Zararı41 352.292.988 26.890.526Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 308.958.416 248.049.198TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.631.051.423 1.886.750.123TOPLAM KAYNAKLAR4.491.075.483 3.660.767.850Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 2.823.482.889 2.252.637.641Satışların Maliyeti31 -2.089.836.541 -1.793.361.453TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)733.646.348 459.276.188BRÜT KAR (ZARAR)733.646.348 459.276.188Genel Yönetim Giderleri33 -162.823.641 -156.236.779Pazarlama Giderleri33 -130.136.750 -110.604.933Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -9.722.675 -7.553.384Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 54.685.518 69.742.040Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -42.645.517 -23.151.422ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)443.003.283 231.471.710Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 227.626.065 73.517.945Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -11.847.484 -551.306FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)658.781.864 304.438.349Finansman Gelirleri37 234.499.609 128.222.619Finansman Giderleri37 -401.317.639 -335.957.905SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)491.963.834 96.703.063Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-79.262.583 -26.816.836Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -56.549.014 -39.455.020Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -22.713.569 12.638.184SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)412.701.251 69.886.227DÖNEM KARI (ZARARI)412.701.251 69.886.227Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 60.408.263 42.995.701Ana Ortaklık Payları41 352.292.988 26.890.526Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 1,03100000 0,07900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 1,03100000 0,07900000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar106.726.702 -4.028.541Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 127.272.610 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -6.138.193 -5.164.796Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.407.715 1.136.255Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -14.407.715 1.136.255Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.726.702 -4.028.541TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)519.427.953 65.857.686Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar60.103.539 42.742.972Ana Ortaklık Payları459.324.414 23.114.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921164BIST