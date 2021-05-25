***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -2.297.647 -17.775.269 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123Transferler30 26.890.526 -26.890.526Dönem Karı (Zararı)41 7.593.239 7.593.239 15.631.921 23.225.160Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -914.250 -914.250 -79.777 -994.027Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması47 -5.185.704 -5.185.704 -5.185.704Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 -366.905 -79.777 11.450.215 11.003.533 1.543.395 12.546.928Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 8.697.292 1.668.832 4.015.930 14.382.054 14.382.054Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -96.102.046 793.313.165 -628.815 -18.769.296 227.649.245 7.593.239 1.665.579.797 265.144.737 1.930.724.534Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -5.347.160 -22.685.823 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423Transferler30 352.292.988 -352.292.988Dönem Karı (Zararı)41 45.423.019 45.423.019 28.237.326 73.660.345Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 766.256 766.256 10.018 776.274Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 67.060 10.018 2.281.537 2.358.615 -23.593.299 -21.234.684Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 12.728.632 5.098.044 -8.851.273 8.975.403 8.975.403Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -37.574.336 952.607.962 -249.116 -21.909.549 688.794.015 45.423.019 2.379.616.300 313.612.461 2.693.228.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI149.097.765 2.308.129Dönem Karı (Zararı)98.603.530 38.847.514Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.710.326 26.253.826Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 24.475.339 22.504.984Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.741.670 2.781.373Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.611.175 3.523.057Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 135.373 72.471Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.004.878 -814.155Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.493.317 967.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 8.493.317 967.469İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler52.227.504 -44.443.968Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-136.572.744 -140.333.169İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -136.572.744 -140.333.169Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler74.212.450 -2.507.059İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -69.930 -40.858İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 74.282.380 -2.466.201Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 339.249 -18.137.950Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 2.187.321 -206.450Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -19.208.906 1.554.105Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.980.867 4.722.474İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 76.980.867 4.722.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 7.703.555 -10.073.189Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.456.007 800.753İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 122.415İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.456.007 678.338Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -2.868.827 -41.157İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.998.532 119.777.674Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 1.716.371 -973.982Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 45.282.161 120.751.656Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları185.541.360 20.657.372Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -36.443.595 -18.349.243YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.003.121 -4.787.540Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri47 -6.163.277 -1.511.166Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 17 -22.839.844 -3.276.374FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-100.860.732 40.100.220İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları30 67.060 -366.905Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 -100.927.792 40.467.125YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.233.912 37.620.809Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30 14.073.447 16.050.886NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.307.359 53.671.695DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 362.039.933 195.384.504DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 395.347.292 249.056.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 395.347.292 362.039.933Ticari Alacaklar834.435.952 711.080.909İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 834.435.952 711.080.909Diğer Alacaklar136.329.719 210.542.170İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 590.815 520.886İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 135.738.904 210.021.284Stoklar10 754.623.164 755.097.786Peşin Ödenmiş Giderler12 107.484.486 89.681.336Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 296.503 213.148Diğer Dönen Varlıklar29 47.158.264 51.574.762ARA TOPLAM2.275.675.380 2.180.230.044Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 11.512.663 11.512.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.287.188.043 2.191.742.707DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 97.662.740 91.499.463Ticari Alacaklar49.371.821 39.765.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 49.371.821 39.765.295Diğer Alacaklar20.867 20.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 20.867 20.867Canlı Varlıklar11 14.420.438 16.607.759Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 519.646.714 519.822.588Maddi Duran Varlıklar14 1.567.673.884 1.547.711.844Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.106.154 1.174.718Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.752.787 16.962.787Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 22.752.787 16.962.787Peşin Ödenmiş Giderler12 9.858.144 8.452.388Ertelenmiş Vergi Varlığı40 63.423.493 55.237.783Diğer Duran Varlıklar29 4.777.411 2.077.284TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.350.714.453 2.299.332.776TOPLAM VARLIKLAR4.637.902.496 4.491.075.483KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 294.365.226 296.808.684Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 334.847.383 354.864.186Diğer Finansal Yükümlülükler47 54.728 264.711Ticari Borçlar240.316.611 163.335.745İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 240.316.611 163.335.745Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 39.885.682 29.358.999Diğer Borçlar3.300.527 929.039İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.300.527 929.039Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 475.901 352.834Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 23.849.702 12.239.611Kısa Vadeli Karşılıklar6.296.602 7.430.273Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 6.296.602 7.430.273Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 285.016.635 198.636.723ARA TOPLAM1.228.408.997 1.064.220.805TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.228.408.997 1.064.220.805UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 353.606.758 431.864.306Diğer Finansal Yükümlülükler47 1.234.958 1.234.958Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar1.108.104 1.023.585İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.108.104 1.023.585Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 2.991.894Uzun Vadeli Karşılıklar71.126.710 66.327.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 71.126.710 65.456.521Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 871.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 224.912.599 211.986.171Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 64.275.609 80.374.613TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER716.264.738 795.803.255TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.944.673.735 1.860.024.060ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.379.616.300 2.322.093.007Ödenmiş Sermaye30 341.600.000 341.600.000Sermaye Düzeltme Farkları30 410.924.305 410.924.305Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 -37.574.336 -37.641.396Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)930.698.413 917.193.507Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 952.607.962 939.879.330Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -21.909.549 -22.685.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-249.116 -5.347.160Yabancı Para Çevrim Farkları30 -249.116 -5.347.160Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 688.794.015 343.070.763Net Dönem Karı veya Zararı41 45.423.019 352.292.988Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 313.612.461 308.958.416TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.693.228.761 2.631.051.423TOPLAM KAYNAKLAR4.637.902.496 4.491.075.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 841.488.584 633.414.102Satışların Maliyeti31 -685.891.328 -482.055.204TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)155.597.256 151.358.898BRÜT KAR (ZARAR)155.597.256 151.358.898Genel Yönetim Giderleri33 -47.898.954 -41.384.834Pazarlama Giderleri33 -36.123.154 -30.543.659Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -3.557.894 -1.845.262Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 36.659.103 23.182.939Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -17.998.365 -9.042.621ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)86.677.992 91.725.461Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 4.146.390 2.663.268Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -596.560 -2.896.645FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)90.227.822 91.492.084Finansman Gelirleri37 62.424.938 41.149.935Finansman Giderleri37 -54.049.230 -93.794.505SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)98.603.530 38.847.514Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.943.185 -15.622.354Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -24.223.935 -16.515.575Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -719.250 893.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)73.660.345 23.225.160DÖNEM KARI (ZARARI)73.660.345 23.225.160Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 28.237.326 15.631.921Ana Ortaklık Payları41 45.423.019 7.593.239Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,13300000 0,02200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,13300000 0,02200000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar776.274 -994.027Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 970.343 -1.274.394Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-194.069 280.367Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -194.069 280.367Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)776.274 -994.027TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)74.436.619 22.231.133Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.247.344 15.552.144Ana Ortaklık Payları46.189.275 6.678.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937990BIST