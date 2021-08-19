***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -95.735.141 784.615.873 -17.775.269 -2.297.647 190.478.278 26.890.526 1.638.700.925 248.049.198 1.886.750.123Transferler30 26.890.526 -26.890.526Dönem Karı (Zararı)41 120.223.724 120.223.724 27.492.211 147.715.935Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-30 -828.075 -828.075 -77.139 -905.214Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması47 -5.185.704 -5.185.704 -5.185.704Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 -363.534 -77.139 35.653.679 35.213.006 3.640.698 38.853.704Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 17.302.726 582.673 8.607.811 26.493.210 26.493.210Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -96.098.675 801.918.599 -18.680.483 -1.714.974 256.444.590 120.223.724 1.814.617.086 279.104.968 2.093.722.054Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -22.685.823 -5.347.160 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423Transferler30 352.292.988 -352.292.988Dönem Karı (Zararı)41 137.205.215 137.205.215 49.645.234 186.850.449Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -196.387 -196.387 11.575 -184.812Kar Payları30 -27.929.760 -27.929.760 -27.929.760Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 2.525.604 11.575 50.755.556 53.292.735 -20.905.555 32.387.180Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 23.070.352 6.083.091 -1.983.855 27.169.588 27.169.588Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -35.115.792 962.949.682 -22.870.635 735.931 716.205.692 137.205.215 2.511.634.398 337.709.670 2.849.344.068Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI250.730.090 17.022.831Dönem Karı (Zararı)237.719.659 191.542.847Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler66.320.624 52.202.566Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 50.723.829 43.495.087Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.376.141 5.157.074Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.128.271 4.779.752Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.247.870 377.322Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.220.654 3.550.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 11.800.641 3.985.863Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -1.579.987 -435.458İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-90.268.049 -265.281.051Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-243.162.364 -160.896.091İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -243.162.364 -160.896.091Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler107.312.656 -8.714.890İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -96.839 -64.006İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 107.409.495 -8.650.884Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -54.295.602 58.219.217Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 6.556.942 -275.750Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -24.366.029 -4.714.689Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.685.262 -101.633.257İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 123.685.262 -101.633.257Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 3.827.438 13.631.712Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.641.816 1.024.887İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0 294.143İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 4.641.816 730.744Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -3.019.948 -36.498İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.448.220 -61.885.692Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -9.715.675 5.130.981Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -1.732.545 -67.016.673Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları213.772.234 -21.535.638Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 36.957.856 38.558.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.266.326 -4.278.536Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri47 -6.387.495 -1.507.086Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 17 -34.878.831 -2.771.450FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-254.562.063 79.186.986İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları30 2.525.604 -363.534Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 -229.157.907 79.550.520Ödenen Temettüler30 -27.929.760 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-45.098.299 91.931.281Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30 33.252.679 27.075.883NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.845.620 119.007.164DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 362.039.933 195.384.504DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 350.194.313 314.391.668Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 350.194.313 362.039.933Ticari Alacaklar944.068.778 711.080.909İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 944.068.778 711.080.909Diğer Alacaklar103.229.513 210.542.169İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 617.724 520.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 102.611.789 210.021.284Stoklar10 808.145.518 755.097.786Peşin Ödenmiş Giderler12 113.892.835 89.681.336Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 5.222.829 213.148Diğer Dönen Varlıklar29 54.192.883 51.574.762ARA TOPLAM2.378.946.669 2.180.230.043Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 11.512.663 11.512.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.390.459.332 2.191.742.706DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 97.886.958 91.499.463Ticari Alacaklar45.811.519 39.765.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 45.811.519 39.765.295Diğer Alacaklar20.867 20.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 20.867 20.867Canlı Varlıklar11 10.050.817 16.607.759Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 519.026.751 519.822.588Maddi Duran Varlıklar14 1.577.299.406 1.547.711.844Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.037.590 1.174.718Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.784.726 16.962.787Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 22.784.726 16.962.787Peşin Ödenmiş Giderler12 8.606.918 8.452.388Ertelenmiş Vergi Varlığı40 60.755.816 55.237.783Diğer Duran Varlıklar29 9.174.838 2.077.284TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.352.456.206 2.299.332.776TOPLAM VARLIKLAR4.742.915.538 4.491.075.482KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 264.770.231 296.808.684Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 310.478.871 354.864.186Diğer Finansal Yükümlülükler47 119.086 264.711Ticari Borçlar287.021.006 163.335.744İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 287.021.006 163.335.744Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 37.118.062 29.358.999Diğer Borçlar5.190.041 929.039İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.190.041 929.039Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 324.780 352.834Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 31.306.139 12.239.611Kısa Vadeli Karşılıklar6.721.493 7.430.273Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 6.721.493 7.430.273Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 311.026.452 198.636.723ARA TOPLAM1.254.076.161 1.064.220.804TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.254.076.161 1.064.220.804UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 279.399.703 431.864.306Diğer Finansal Yükümlülükler47 1.111.047 1.234.958Diğer Borçlar1.404.399 1.023.585İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.404.399 1.023.585Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 2.991.894Uzun Vadeli Karşılıklar73.325.537 66.327.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 73.325.537 65.456.521Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 871.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 221.476.914 211.986.171Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 62.777.709 80.374.613TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER639.495.309 795.803.255TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.893.571.470 1.860.024.059ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.511.634.398 2.322.093.007Ödenmiş Sermaye30 341.600.000 341.600.000Sermaye Düzeltme Farkları30 410.924.305 410.924.305Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 -35.115.792 -37.641.396Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)940.079.047 917.193.507Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 962.949.682 939.879.330Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -22.870.635 -22.685.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)735.931 -5.347.160Yabancı Para Çevrim Farkları30 735.931 -5.347.160Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 716.205.692 343.070.763Net Dönem Karı veya Zararı41 137.205.215 352.292.988Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 337.709.670 308.958.416TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.849.344.068 2.631.051.423TOPLAM KAYNAKLAR4.742.915.538 4.491.075.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.753.984.536 1.405.305.002 912.495.952 771.890.900Satışların Maliyeti31 -1.401.848.041 -993.985.778 -715.956.713 -511.930.574TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)352.136.495 411.319.224 196.539.239 259.960.326BRÜT KAR (ZARAR)352.136.495 411.319.224 196.539.239 259.960.326Genel Yönetim Giderleri33 -94.453.409 -74.339.456 -46.554.455 -32.954.622Pazarlama Giderleri33 -77.602.236 -58.171.535 -41.479.082 -27.627.876Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -7.632.303 -3.389.797 -4.074.409 -1.544.535Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 62.356.023 30.557.958 25.696.920 7.375.019Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -26.432.891 -28.904.720 -8.434.526 -19.862.099ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)208.371.679 277.071.674 121.693.687 185.346.213Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 55.091.417 16.463.814 50.945.027 13.800.546Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -9.486.153 -5.285.978 -8.889.593 -2.389.333FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)253.976.943 288.249.510 163.749.121 196.757.426Finansman Gelirleri37 120.796.494 94.787.498 58.371.556 53.637.563Finansman Giderleri37 -137.053.778 -191.494.161 -83.004.548 -97.699.656SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)237.719.659 191.542.847 139.116.129 152.695.333Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-50.869.210 -43.826.912 -25.926.025 -28.204.558Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -52.079.016 -44.962.200 -27.855.081 -28.446.625Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.209.806 1.135.288 1.929.056 242.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)186.850.449 147.715.935 113.190.104 124.490.775DÖNEM KARI (ZARARI)186.850.449 147.715.935 113.190.104 124.490.775Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 49.645.234 27.492.211 21.407.908 11.860.290Ana Ortaklık Payları41 137.205.215 120.223.724 91.782.196 112.630.485Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,40200000 0,35200000 0,26900000 0,33000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,40200000 0,35200000 0,26900000 0,33000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-184.812 -905.214 -961.086 88.813Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 -231.015 -1.160.531 -1.201.358 113.863Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.203 255.317 240.272 -25.050Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 46.203 255.317 240.272 -25.050Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-184.812 -905.214 -961.086 88.813TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)186.665.637 146.810.721 112.229.018 124.579.588Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar49.656.809 27.415.072 21.409.465 11.862.928Ana Ortaklık Payları137.008.828 119.395.649 90.819.553 112.716.660http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959319BIST