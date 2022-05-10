***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:45
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -5.347.160 -22.685.823 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423
Transferler
30 352.292.988 -352.292.988
Dönem Karı (Zararı)
41 45.423.019 45.423.019 28.237.326 73.660.345
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 766.256 766.256 10.018 776.274
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 67.060 10.018 2.281.537 2.358.615 -23.593.299 -21.234.684
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 12.728.632 5.098.044 -8.851.273 8.975.403 8.975.403
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -37.574.336 952.607.962 -249.116 -21.909.549 688.794.015 45.423.019 2.379.616.300 313.612.461 2.693.228.761
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -91.388.105 1.144.571.946 -24.349.511 -33.355.803 1.119.882.603 746.546.258 3.614.431.693 518.741.235 4.133.172.928
Transferler
30 746.546.258 -746.546.258
Dönem Karı (Zararı)
41 223.036.450 223.036.450 128.702.656 351.739.106
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-30 198.615 198.615 198.615
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -64.706.905 -185.337.683 -250.044.588 250.044.588 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30-47 32.711.622 23.634.433 48.302.918 104.648.973 104.648.973
Dönem Sonu Bakiyeler
341.600.000 410.924.305 -91.388.105 1.112.576.663 -715.078 -33.157.188 1.729.394.096 223.036.450 3.692.271.143 897.488.479 4.589.759.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
177.588.448 149.097.765
Dönem Karı (Zararı)
380.865.439 98.603.530
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
228.146.426 34.710.326
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 32.527.955 24.475.339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
168.727.253 1.741.670
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 168.089.061 3.611.175
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 315.288 135.373
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 322.904 -2.004.878
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.891.218 8.493.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 26.891.218 8.493.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-355.606.109 52.227.504
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-347.408.472 -136.572.744
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -347.408.472 -136.572.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.154.728 74.212.450
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -118.383 -69.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.036.345 74.282.380
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -251.837.898 339.249
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -4.990.186 2.187.321
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -97.456.150 -19.208.906
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.645.783 76.980.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 109.645.783 76.980.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 12.938.573 7.703.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.246.192 2.456.007
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 6.246.192 2.456.007
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -111.275 -2.868.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
224.522.052 46.998.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -37.312.903 1.716.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 261.834.955 45.282.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
253.405.756 185.541.360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -75.817.308 -36.443.595
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.127.811 -29.003.121
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
47 0 -6.163.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14, 15, 17 -47.127.811 -22.839.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.210.740 -100.860.732
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 0 67.060
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 28.210.740 -100.927.792
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
158.671.377 19.233.912
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30 -53.235.304 14.073.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.436.073 33.307.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 923.291.956 362.039.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.028.728.029 395.347.292
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.028.728.029 923.291.956
Finansal Yatırımlar
47 36.618.714 21.295.434
Ticari Alacaklar
1.270.563.070 1.103.888.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.270.563.070 1.103.888.378
Diğer Alacaklar
40.979.480 34.531.570
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.039.275 920.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 39.940.205 33.610.678
Stoklar
10 1.262.981.836 1.011.459.226
Peşin Ödenmiş Giderler
12 243.419.122 145.947.377
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 3.782.151 8.849.889
Diğer Dönen Varlıklar
29 100.075.632 62.846.831
ARA TOPLAM
3.987.148.034 3.312.110.661
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
39 11.512.663 11.512.663
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.998.660.697 3.323.623.324
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 98.686.091 98.686.091
Ticari Alacaklar
65.837.175 53.192.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 65.837.175 53.192.456
Diğer Alacaklar
4.320.877 3.614.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.320.877 3.614.059
Canlı Varlıklar
11 20.469.758 15.479.572
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.185.297.359 1.169.226.463
Maddi Duran Varlıklar
14 1.782.268.136 1.716.653.775
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.354.618 1.495.235
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.169.106 25.977.047
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 26.169.106 25.977.047
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.616.814 8.632.409
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 93.364.007 80.893.131
Diğer Duran Varlıklar
29 2.019.519 1.935.417
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.288.403.460 3.175.785.655
TOPLAM VARLIKLAR
7.287.064.157 6.499.408.979
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 518.425.984 440.994.209
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 198.103.881 248.960.253
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 702.050 664.432
Ticari Borçlar
555.033.833 445.388.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 555.033.833 445.388.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 59.472.029 40.274.319
Diğer Borçlar
7.149.993 1.496.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.149.993 1.496.311
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 340.124 420.149
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 31.387.184 57.203.759
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.100.013 11.147.775
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 13.100.013 11.147.775
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 633.089.099 475.047.689
ARA TOPLAM
2.016.804.190 1.721.596.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.016.804.190 1.721.596.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 173.191.948 171.349.528
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 722.910 967.611
Diğer Borçlar
2.189.066 2.189.066 1.596.556
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 0 31.250
Uzun Vadeli Karşılıklar
101.718.771 82.716.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 101.718.771 81.086.690
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 0 1.629.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 304.847.194 310.451.277
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
29 97.830.456 77.526.859
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
680.500.345 644.639.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.697.304.535 2.366.236.051
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.692.271.143 3.614.431.693
Ödenmiş Sermaye
30 341.600.000 341.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 410.924.305 410.924.305
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
30 -91.388.105 -91.388.105
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.079.419.475 1.111.216.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 1.112.576.663 1.144.571.946
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 -33.157.188 -33.355.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-715.078 -24.349.511
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -715.078 -24.349.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 1.729.394.096 1.119.882.603
Net Dönem Karı veya Zararı
41 223.036.450 746.546.258
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 897.488.479 518.741.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.589.759.622 4.133.172.928
TOPLAM KAYNAKLAR
7.287.064.157 6.499.408.979
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 1.681.267.855 841.488.584
Satışların Maliyeti
31 -1.180.604.790 -685.891.328
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
500.663.065 155.597.256
BRÜT KAR (ZARAR)
500.663.065 155.597.256
Genel Yönetim Giderleri
33 -81.178.940 -47.898.954
Pazarlama Giderleri
33 -72.367.668 -36.123.154
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -5.508.654 -3.557.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 38.089.981 36.659.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -13.903.430 -17.998.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
365.794.354 86.677.992
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 20.077.578 4.146.390
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -73.523 -596.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
385.798.409 90.227.822
Finansman Gelirleri
37 81.718.050 62.424.938
Finansman Giderleri
37 -86.651.020 -54.049.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
380.865.439 98.603.530
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.126.333 -24.943.185
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -40.203.612 -24.223.935
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 11.077.279 -719.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
351.739.106 73.660.345
DÖNEM KARI (ZARARI)
351.739.106 73.660.345
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 128.702.656 28.237.326
Ana Ortaklık Payları
41 223.036.450 45.423.019
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,65300000 0,13300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,65300000 0,13300000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
198.615 776.274
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 312.930 970.343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-114.315 -194.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 -114.315 -194.069
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.615 776.274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
351.937.721 74.436.619
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
128.702.656 28.247.344
Ana Ortaklık Payları
223.235.065 46.189.275
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028671
BIST