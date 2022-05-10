***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/AzalışlarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -37.641.396 939.879.330 -5.347.160 -22.685.823 343.070.763 352.292.988 2.322.093.007 308.958.416 2.631.051.423Transferler30 352.292.988 -352.292.988Dönem Karı (Zararı)41 45.423.019 45.423.019 28.237.326 73.660.345Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-30 766.256 766.256 10.018 776.274Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 67.060 10.018 2.281.537 2.358.615 -23.593.299 -21.234.684Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30 12.728.632 5.098.044 -8.851.273 8.975.403 8.975.403Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -37.574.336 952.607.962 -249.116 -21.909.549 688.794.015 45.423.019 2.379.616.300 313.612.461 2.693.228.761Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -91.388.105 1.144.571.946 -24.349.511 -33.355.803 1.119.882.603 746.546.258 3.614.431.693 518.741.235 4.133.172.928Transferler30 746.546.258 -746.546.258Dönem Karı (Zararı)41 223.036.450 223.036.450 128.702.656 351.739.106Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-30 198.615 198.615 198.615Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler30 -64.706.905 -185.337.683 -250.044.588 250.044.588 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)30-47 32.711.622 23.634.433 48.302.918 104.648.973 104.648.973Dönem Sonu Bakiyeler341.600.000 410.924.305 -91.388.105 1.112.576.663 -715.078 -33.157.188 1.729.394.096 223.036.450 3.692.271.143 897.488.479 4.589.759.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI177.588.448 149.097.765Dönem Karı (Zararı)380.865.439 98.603.530Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler228.146.426 34.710.326Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 32.527.955 24.475.339Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler168.727.253 1.741.670Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 168.089.061 3.611.175Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 315.288 135.373Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 322.904 -2.004.878Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.891.218 8.493.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 26.891.218 8.493.317İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-355.606.109 52.227.504Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-347.408.472 -136.572.744İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -347.408.472 -136.572.744Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.154.728 74.212.450İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -118.383 -69.930İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -7.036.345 74.282.380Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -251.837.898 339.249Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -4.990.186 2.187.321Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -97.456.150 -19.208.906Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.645.783 76.980.867İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 109.645.783 76.980.867Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 12.938.573 7.703.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.246.192 2.456.007İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 6.246.192 2.456.007Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -111.275 -2.868.827İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler224.522.052 46.998.532Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -37.312.903 1.716.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 261.834.955 45.282.161Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları253.405.756 185.541.360Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -75.817.308 -36.443.595YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.127.811 -29.003.121Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri47 0 -6.163.277Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14, 15, 17 -47.127.811 -22.839.844FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.210.740 -100.860.732İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları30 0 67.060Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 28.210.740 -100.927.792YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)158.671.377 19.233.912Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30 -53.235.304 14.073.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)105.436.073 33.307.359DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 923.291.956 362.039.933DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.028.728.029 395.347.292Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 1.028.728.029 923.291.956Finansal Yatırımlar47 36.618.714 21.295.434Ticari Alacaklar1.270.563.070 1.103.888.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.270.563.070 1.103.888.378Diğer Alacaklar40.979.480 34.531.570İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.039.275 920.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 39.940.205 33.610.678Stoklar10 1.262.981.836 1.011.459.226Peşin Ödenmiş Giderler12 243.419.122 145.947.377Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 3.782.151 8.849.889Diğer Dönen Varlıklar29 100.075.632 62.846.831ARA TOPLAM3.987.148.034 3.312.110.661Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar39 11.512.663 11.512.663TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.998.660.697 3.323.623.324DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 98.686.091 98.686.091Ticari Alacaklar65.837.175 53.192.456İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 65.837.175 53.192.456Diğer Alacaklar4.320.877 3.614.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.320.877 3.614.059Canlı Varlıklar11 20.469.758 15.479.572Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.185.297.359 1.169.226.463Maddi Duran Varlıklar14 1.782.268.136 1.716.653.775Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.354.618 1.495.235Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.169.106 25.977.047Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 26.169.106 25.977.047Peşin Ödenmiş Giderler12 8.616.814 8.632.409Ertelenmiş Vergi Varlığı40 93.364.007 80.893.131Diğer Duran Varlıklar29 2.019.519 1.935.417TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.288.403.460 3.175.785.655TOPLAM VARLIKLAR7.287.064.157 6.499.408.979KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 518.425.984 440.994.209Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 198.103.881 248.960.253Diğer Finansal Yükümlülükler47 702.050 664.432Ticari Borçlar555.033.833 445.388.050İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 555.033.833 445.388.050Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 59.472.029 40.274.319Diğer Borçlar7.149.993 1.496.311İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 7.149.993 1.496.311Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 340.124 420.149Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 31.387.184 57.203.759Kısa Vadeli Karşılıklar13.100.013 11.147.775Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 13.100.013 11.147.775Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 633.089.099 475.047.689ARA TOPLAM2.016.804.190 1.721.596.946TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.016.804.190 1.721.596.946UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 173.191.948 171.349.528Diğer Finansal Yükümlülükler47 722.910 967.611Diğer Borçlar2.189.066 2.189.066 1.596.556Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 0 31.250Uzun Vadeli Karşılıklar101.718.771 82.716.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 101.718.771 81.086.690Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar25 0 1.629.334Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 304.847.194 310.451.277Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 97.830.456 77.526.859TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER680.500.345 644.639.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.697.304.535 2.366.236.051ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.692.271.143 3.614.431.693Ödenmiş Sermaye30 341.600.000 341.600.000Sermaye Düzeltme Farkları30 410.924.305 410.924.305Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)30 -91.388.105 -91.388.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.079.419.475 1.111.216.143Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 1.112.576.663 1.144.571.946Diğer Kazançlar (Kayıplar)30 -33.157.188 -33.355.803Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-715.078 -24.349.511Yabancı Para Çevrim Farkları30 -715.078 -24.349.511Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 1.729.394.096 1.119.882.603Net Dönem Karı veya Zararı41 223.036.450 746.546.258Kontrol Gücü Olmayan Paylar30 897.488.479 518.741.235TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.589.759.622 4.133.172.928TOPLAM KAYNAKLAR7.287.064.157 6.499.408.979Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.681.267.855 841.488.584Satışların Maliyeti31 -1.180.604.790 -685.891.328TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)500.663.065 155.597.256BRÜT KAR (ZARAR)500.663.065 155.597.256Genel Yönetim Giderleri33 -81.178.940 -47.898.954Pazarlama Giderleri33 -72.367.668 -36.123.154Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -5.508.654 -3.557.894Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 38.089.981 36.659.103Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -13.903.430 -17.998.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)365.794.354 86.677.992Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 20.077.578 4.146.390Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -73.523 -596.560FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)385.798.409 90.227.822Finansman Gelirleri37 81.718.050 62.424.938Finansman Giderleri37 -86.651.020 -54.049.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)380.865.439 98.603.530Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.126.333 -24.943.185Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -40.203.612 -24.223.935Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 11.077.279 -719.250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)351.739.106 73.660.345DÖNEM KARI (ZARARI)351.739.106 73.660.345Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 128.702.656 28.237.326Ana Ortaklık Payları41 223.036.450 45.423.019Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,65300000 0,13300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 41 0,65300000 0,13300000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar198.615 776.274Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları38 312.930 970.343Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-114.315 -194.069Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -114.315 -194.069Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)198.615 776.274TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)351.937.721 74.436.619Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar128.702.656 28.247.344Ana Ortaklık Payları223.235.065 46.189.275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028671BIST