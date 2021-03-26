***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarBağımsız Denetçi RaporuDeğişikliğin NedeniBağımsız Denetçi Raporunda sehven yapılan yazım yanlışıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokAçıklamalarBera Holding A.Ş'nin 01.01.2020-31.12.2020 Dönemine ait 10.03.2021 tarihinde ilan edilen Konsolide Finansal Raporun 6.2) İlişkili Taraflarla Yapılan Alış-Satış İşlemleri bölümününa) İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar kısmında sehven aşağıdaki ifade yazılmış olup2020 hesap döneminde bağlı ortaklıkların elinde bulunan Bera Holding A.Ş. hisselerinin 6.000.000 adetlik kısmı (2019: 4.000.000 adetlik kısmı) Bera Vakfı'na satılmıştır.Düzeltme sonrası6.2) İlişkili Taraflarla Yapılan Alış-Satış İşlemleri:a) İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar:2020 hesap döneminde bağlı ortaklıkların elinde bulunan Komel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin 6.000.000 adetlik kısmı Bera Vakfı'na satılmıştır.Şeklinde tekrar ilan edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920785BIST