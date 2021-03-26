***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
26.03.2021 10:33
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bağımsız Denetçi Raporu
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetçi Raporunda sehven yapılan yazım yanlışı
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş'nin 01.01.2020-31.12.2020 Dönemine ait 10.03.2021 tarihinde ilan edilen Konsolide Finansal Raporun 6.2) İlişkili Taraflarla Yapılan Alış-Satış İşlemleri bölümünün
a) İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar kısmında sehven aşağıdaki ifade yazılmış olup
2020 hesap döneminde bağlı ortaklıkların elinde bulunan Bera Holding A.Ş. hisselerinin 6.000.000 adetlik kısmı (2019: 4.000.000 adetlik kısmı) Bera Vakfı'na satılmıştır.
Düzeltme sonrası
6.2) İlişkili Taraflarla Yapılan Alış-Satış İşlemleri:
a) İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar:
2020 hesap döneminde bağlı ortaklıkların elinde bulunan Komel Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin 6.000.000 adetlik kısmı Bera Vakfı'na satılmıştır.
Şeklinde tekrar ilan edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920785
BIST