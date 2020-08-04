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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.08.2020 13:55
GÜNCEL HABERLER



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 01.07.2020
Genel Kurul Tarihi 29.07.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Nişantaş Mah. Dr. M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
3 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
5 - 2019 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
6 - 2019 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - 2019 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
12 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK ŞERHLERİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 BERA HOLDİNG A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 BERA HOLDİNG A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI..pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Bera Holding A.Ş.'nin 27.09.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 04.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864516


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GARFA 10,34 24.647.226 % 10,00  
KAREL 19,14 144.469.435 % 10,00  
AKMGY 46,82 8.761.462 % 9,96  
HDFGS 4,42 86.773.479 % 9,95  
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Sterlin 9,0607 9,1061 % 0,01  
Frank 7,5792 7,6249 % 0,51  
Riyal 1,8523 1,8616 % 0,28  
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Altın Gr. 447 447 5,04  
Cumhuriyet 2.926 2.962 11,10  
Tam 3.014 3.048 11,50  
Yarım 1.463 1.485 5,60  
Çeyrek 734 745 2,80  
Gümüş.Ons 25,42 25,46 1,13  
Gümüş Gr. 5,67 5,68 0,24  
B. Petrol 44,25 44,25 0,10  
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