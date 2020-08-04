***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 01.07.2020Genel Kurul Tarihi 29.07.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.07.2020Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Nişantaş Mah. Dr. M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera OtelGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi3 - 2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,4 - 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,5 - 2019 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,6 - 2019 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - 2019 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,11 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,12 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK ŞERHLERİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 BERA HOLDİNG A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 BERA HOLDİNG A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI..pdf - TutanakEk AçıklamalarBera Holding A.Ş.'nin 27.09.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce 04.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864516BIST