***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bera Holding A.Ş 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 09.04.2021Genel Kurul Tarihi 06.05.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.05.2021Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera OtelGündem Maddeleri1 - -Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - -2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi3 - -2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,4 - -2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,5 - -2020 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,6 - -2020 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - -Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,8 - -01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - -2020 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,10 - -2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - -Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - -Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,13 - -T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,14 - -Dilek ve temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekelatname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.04.2021 tarihli toplantısında Holding'in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 06.05.2021 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera Otel Selçuklu/KONYA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Genel Kurul davet metni,gündem,vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte yer almakta olup,Genel Kurul Davet metninin 7.paragrafı revize edilerek güncel hali eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928728BIST