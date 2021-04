***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









angıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 09.04.2021Genel Kurul Tarihi 06.05.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.05.2021Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera OtelGündem Maddeleri1 - -Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - -2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi3 - -2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,4 - -2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,5 - -2020 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,6 - -2020 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - -Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,8 - -01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - -2020 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,10 - -2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - -Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - -Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,13 - -T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,14 - -Dilek ve temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekelatname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Genel Kurul Davet Metni.pdf - İlan MetniEK: 5 AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF BERA HOLDING A.S..pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 BERA HOLDING A.Ş.INFORMATION DOCUMENT OF THE YEAR 2020 TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.04.2021 tarihli toplantısında Holding'in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 06.05.2021 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera Otel Selçuklu/KONYA adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Genel Kurul davet metni,gündem,vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte yer almakta olup,Genel Kurul Davet metninin 7.paragrafı revize edilerek güncel hali eklenmiştir.Ayrıca Gündem ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarının ingilizce metinleri eklenmiştir.