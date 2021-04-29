***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bera Holding A.Ş 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tam Kpanma Tedbirleri Kapsamında Ertelenmesi Hak.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 09.04.2021Genel Kurul Tarihi 06.05.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.05.2021Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera OtelGündem Maddeleri1 - -Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - -2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi3 - -2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,4 - -2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,5 - -2020 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,6 - -2020 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - -Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,8 - -01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - -2020 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ,10 - -2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - -Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - -Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,13 - -T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,14 - -Dilek ve temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Erteleme ve Yeni Toplantı Çağrı Kararı.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.04.2021 tarihli toplantısında Holding'in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 06.05.2021 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad.No:9 Bera Otel Selçuklu/KONYA adresinde yapılmasına karar verilmişti.06.05.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.04.2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ülke çapında tam kapanma uygulanması sebebi ile zorunlu olarak ertelenmesine 29.04.2021 tarih ve 2021/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932248BIST