***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.05.2021Genel Kurul Tarihi 17.06.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2021Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Nişantaş Mah. Dr. M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera OtelGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi3 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,5 - 2020 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,6 - 2020 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,8 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - 2020 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,13 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,14 - Dilek ve temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2.toplantı Genel kurul davet metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF BERA HOLDING A.S.new document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2.toplantı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 BERA HOLDING A.Ş.INFORMATION DOCUMENT OF THE YEAR 2020 TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 6 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar24/05/2021 tarihinde toplanan ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, şirket faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek ve gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 17/06/2021 tarihinde saat 10.00 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılacaktır.Genel Kurul Davet metni, Gündem (Türkçe-İngilizce), Vekaletname örneği ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (Türkçe-İngilizce) ekte yer almaktadır.