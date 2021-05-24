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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.05.2021 15:46



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 24.05.2021
Genel Kurul Tarihi 17.06.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Nişantaş Mah. Dr. M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
3 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,
4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,
5 - 2020 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
6 - 2020 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üye adedi ve üye seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
8 - 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - 2020 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
13 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,
14 - Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2.toplantı Genel kurul davet metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF BERA HOLDING A.S.new document.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2.toplantı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 BERA HOLDING A.Ş.INFORMATION DOCUMENT OF THE YEAR 2020 TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
24/05/2021 tarihinde toplanan ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı, şirket faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek ve gündemi görüşüp, gerekli kararları almak üzere 17/06/2021 tarihinde saat 10.00 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde yapılacaktır.
Genel Kurul Davet metni, Gündem (Türkçe-İngilizce), Vekaletname örneği ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (Türkçe-İngilizce) ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937473


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