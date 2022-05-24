***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 26.04.2022Genel Kurul Tarihi 24.05.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.05.2022Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Nişantaş Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera OtelGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,3 - 2021 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,4 - 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,5 - 2021 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,6 - 2021 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - 2021 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,9 - 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,11 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,12 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BERA 2021 Genel Kurul Erteleme Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 BERA 2021 General Assembly Meeting Adjournment.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Hazirun.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 421. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi ve Şirket Ana sözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluğun sağlanamaması.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarEk AçıklamalarBera Holding A.Ş.'nin 2021 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2022 tarihinde saat 10:00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu/Konya adresinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 418. ve 421. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi ve Şirket Ana sözleşmesinin 12/2. Maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamaması nedeni ile, toplantı Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032113BIST