***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 25.05.2023Genel Kurul Tarihi 22.06.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2023Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera OtelGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,5 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,6 - 2022 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,7 - 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - 2022 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,13 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2.Toplantı Genel kurul davet metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarBera Holding A.Ş.'nin (Şirket) 25 Mayıs 2023 tarih ve saat 10:00'da yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, toplantı için gerekli nisabın sağlanamamasından dolayı ertelenmiştir. Şirket'in 2022 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14:00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel 42060 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de, ekteki gündem dahilinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153788BIST