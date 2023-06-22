***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 25.05.2023Genel Kurul Tarihi 22.06.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2023Ülke TürkiyeŞehir KONYAİlçe SELÇUKLUAdres Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera OtelGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması,3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması,5 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi,6 - 2022 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi,7 - 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - 2022 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,10 - 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi,13 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar25.05.2023 tarihinde toplanan, ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 22.06.2023 tarihinde saat 14.00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde toplanmış ve Gündemdeki konuları görüşerek gerekli kararları almıştır.Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161289BIST