***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Yönetim Kurulu tarafından 10.08.2020 tarih ve 24 sayılı karar ile sermaye artırımına ilişkin 15.06.2020 tarih ve 2020/17 numaralı karar iptal edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulu tarafından 10.08.2020 tarih ve 24 sayılı karar ile sermaye artırımına ilişkin 15.06.2020 tarih ve 2020/17 numaralı karar iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867244BIST