***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
13.05.2020 14:41
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/05/2020
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş. 01.01.2020 - 31.03.2020 Dönemine Ait Gelir Tablosu 2020 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. Ekte sunulan Gelir Tablosu, Bera Holding A.Ş. tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844706
BIST
16:23100.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 919,04
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:236,9768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0212
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:237,5804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0140
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:23382,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,53
|Açılış
|: 382,62
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|791.250
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.276.139
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|19,03
|9.751.116
|% -8,33
|
|ECILC
|5,96
|535.976.881
|% 9,96
|
|THYAO
|10,69
|518.346.297
|% 0,47
|
|ISFIN
|3,88
|504.551.863
|% 4,02
|
|GARAN
|7,98
|498.366.888
|% 0,88
|
|KRDMD
|2,48
|491.656.748
|% 3,77
|
|KRDMD
|2,48
|491.656.748
|% 3,77
|
|ISFIN
|3,88
|504.551.863
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,30
|169.337.415
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,20
|271.777.100
|% 0,92
|
|ODAS
|1,87
|199.867.590
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5648
|8,6078
|% 0,14
|
|Frank
|7,1825
|7,2258
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8510
|1,8603
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|6,80
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.520
|9,40
|
|Tam
|2.550
|2.585
|9,60
|
|Yarım
|1.244
|1.264
|4,70
|
|Çeyrek
|622
|632
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,98
|29,98
|0,00
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:36LUKSK
Yüzde 7.22 oranında artışla 11.14 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 867 adet işlem
-
16:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 796, 57 artarak (% 0.69 ) 116, 915
-
16:35XU100
Endeks 100, 584 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 10, 760.00 milyon TL de
-
16:34MSGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 994, 046 adet işlem
-
16:33VKFYO
Yüzde 6.45 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 813, 809 adet işlem