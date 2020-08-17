***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 10:48
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş 01.01.2020-30.06.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu 2020 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde
Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Ekte sunulan Gelir Tablosu,Bera Holding A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları
içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869305
BIST
15:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:057,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0399
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3970
En Düşük
7,3558
15:058,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0595
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7734
En Düşük
8,7054
15:05464,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,61
|Açılış
|: 464,73
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,14
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:05
|HUBVC
|16,94
|65.896.827
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.193.380
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.552.700
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|65.061.608
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.215.901
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,70
|10.189.184
|% -7,84
|
|GARAN
|6,97
|716.473.448
|% 2,80
|
|RTALB
|50,55
|605.979.125
|% 6,87
|
|EKGYO
|1,93
|600.089.933
|% 0,00
|
|KLGYO
|8,54
|555.960.484
|% 1,91
|
|KRDMD
|2,81
|495.047.347
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,93
|600.089.933
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,81
|495.047.347
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,10
|248.338.383
|% 1,45
|
|GARAN
|6,97
|716.473.448
|% 2,80
|
|PETKM
|3,77
|365.374.954
|% 4,43
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3940
|7,3970
|% 0,54
|
|Euro
|8,7664
|8,7734
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,6416
|9,6900
|% 0,46
|
|Frank
|8,1075
|8,1564
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9659
|1,9757
|% 0,51
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|9,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|-0,16
|