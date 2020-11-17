***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2020 10:37
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2020
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş 01.01.2020-30.09.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu 2020 Yılı 3.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde
Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Ekte sunulan Gelir Tablosu,Bera Holding A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları
içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888825
BIST
12:001.274
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -19,42
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.272
12:007,7405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
12:009,1934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0497
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1934
En Düşük
9,1109
12:00470,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,40
|Açılış
|: 470,38
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:58
|SAFKR
|7,92
|42.024.114
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.393.941
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.206.886
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,66
|1.858.574.020
|% -3,24
|
|KRDMD
|4,28
|590.094.135
|% -2,28
|
|EKGYO
|1,90
|559.298.604
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,06
|442.171.574
|% -3,96
|
|THYAO
|11,56
|421.468.326
|% -1,87
|
|EKGYO
|1,90
|559.298.604
|% 0,53
|
|GARAN
|8,66
|1.858.574.020
|% -3,24
|
|YKBNK
|2,78
|399.625.435
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,28
|590.094.135
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,49
|144.835.227
|% -1,97
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7366
|7,7401
|% 0,43
|
|Euro
|9,1866
|9,1916
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,2016
|10,2527
|% 0,57
|
|Frank
|8,4622
|8,5132
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0565
|2,0668
|% 0,33
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,17
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.109
|3.188
|3,64
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,76
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|43,75
|43,75
|-0,07
|
Seans Raporu
11:58
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12:12SKTAS
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 824 adet işlem
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12:10
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12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 01 kaybederek (% -1.20 ) 1, 154
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12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMELK, VAKKO, SAFKR, YESIL, MARKA