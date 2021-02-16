***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMeram Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2021AçıklamalarBera Holding A.Ş 01.01.2020-31.12.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu 2020 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkindeMeram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Ekte sunulan Gelir Tablosu,Bera Holding A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçlarıiçermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909910BIST