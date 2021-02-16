***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 14:35
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş 01.01.2020-31.12.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu 2020 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde
Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Ekte sunulan Gelir Tablosu,Bera Holding A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları
içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909910
BIST
17:201.541
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -21,65
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.522
17:206,9996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0354
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0183
En Düşük
6,8965
17:208,4792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5013
En Düşük
8,3877
17:20403,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,34
|Açılış
|: 403,91
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,60
BIST En Aktif Hisseler17:20
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|7.868.696
|% 9,98
|
|ISKPL
|38,66
|89.010.172
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|33.119.150
|% 9,95
|
|NIBAS
|34,20
|72.461.859
|% -8,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KRGYO
|6,27
|77.610.891
|% -8,33
|
|TGSAS
|24,00
|220.068.038
|% -8,19
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KOZAL
|145,70
|2.744.520.258
|% -2,02
|
|PETKM
|5,13
|2.639.921.107
|% 0,00
|
|SASA
|38,70
|2.040.746.874
|% 2,22
|
|GUBRF
|76,20
|1.877.153.761
|% 4,17
|
|GARAN
|9,80
|1.534.659.938
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,54
|1.351.077.387
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,51
|1.518.946.369
|% -1,18
|
|PETKM
|5,13
|2.639.921.107
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|475.404.613
|% -1,14
|
|YKBNK
|2,86
|638.899.534
|% -2,05
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9968
|6,9996
|% 0,51
|
|Euro
|8,4746
|8,4792
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6996
|9,7482
|% 0,47
|
|Frank
|7,8215
|7,8686
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8618
|1,8712
|% 0,59
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-27,69
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.691
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.672
|2.741
|-23,68
|
|Yarım
|1.291
|1.326
|-11,45
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,39
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:35XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 54 altında . İşlem hacmi 34, 665.00 milyon TL de
-
17:34AVTUR
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 3.21 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 376, 098 adet işlem
-
17:33ANELE
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 660, 810 adet işlem
-
17:32KRGYO
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 762, 117 adet işlem
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TKFEN, EREGL