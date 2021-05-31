***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMeram Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi31/05/2021AçıklamalarBera Holding A.Ş 01.01.2021-31.03.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu 2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Ekte sunulan Gelir Tablosu,Bera Holding A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları içermemektedir.Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938941BIST