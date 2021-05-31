***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 11:25
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş 01.01.2021-31.03.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu 2021 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Ekte sunulan Gelir Tablosu,Bera Holding A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları içermemektedir.
Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938941
BIST
11:191.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:198,4826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0821
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4719
11:1910,3525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0894
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3388
11:19519,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,28
|Açılış
|: 519,97
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,48
BIST En Aktif Hisseler11:19
|YAYLA
|3,85
|29.542.585
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|2.729.539
|% 9,87
|
|EUYO
|4,65
|2.305.598
|% 7,64
|
|BALAT
|5,81
|33.198
|% 6,61
|
|KUTPO
|36,12
|72.497.448
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.202.247
|% -9,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|ADESE
|1,41
|16.369.810
|% -6,62
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,25
|383.359.822
|% 2,08
|
|KRDMD
|8,00
|270.175.859
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,95
|205.632.504
|% 3,72
|
|GARAN
|7,97
|191.986.275
|% -0,13
|
|KOZAL
|120,40
|167.682.825
|% 0,58
|
|EKGYO
|1,95
|205.632.504
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|117.812.194
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,05
|34.908.432
|% 5,00
|
|THYAO
|13,25
|383.359.822
|% 2,08
|
|ZRGYO
|1,61
|44.580.719
|% 0,63
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4799
|8,4826
|% -0,96
|
|Euro
|10,3452
|10,3525
|% -0,86
|
|Sterlin
|11,9959
|12,0561
|% -1,00
|
|Frank
|9,3938
|9,4504
|% -0,90
|
|Riyal
|2,2565
|2,2678
|% -0,90
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,48
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,62
|69,62
|0,90
|
Seans Raporu
11:19
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11:34EKGYO
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Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 3, 769.00 milyon TL de
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11:33CELHA
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