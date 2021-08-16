***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.08.2021 16:13
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2021
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş 01.01.2021-30.06.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu 2021 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Ekte sunulan Gelir Tablosu,Bera Holding A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları içermemektedir.
Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958286
BIST
16:291.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 9,56
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
16:298,4804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0367
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
16:299,9997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0527
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
16:29485,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,85
|Açılış
|: 485,67
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler16:27
|VKING
|8,36
|1.903.029
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.351.447
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.510.250
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|312.324.537
|% 9,99
|
|DAGI
|3,83
|90.719.736
|% -9,88
|
|KGYO
|7,11
|36.718.062
|% -8,26
|
|MARKA
|4,88
|3.987.109
|% -6,15
|
|PRZMA
|4,67
|7.114.549
|% -5,47
|
|EDIP
|3,57
|16.593.672
|% -4,80
|
|GARAN
|9,46
|1.280.642.794
|% 2,05
|
|THYAO
|12,60
|637.941.887
|% 1,45
|
|AKBNK
|5,68
|615.663.865
|% 3,65
|
|GENIL
|15,93
|551.097.010
|% 8,15
|
|YKBNK
|2,56
|528.255.735
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,56
|528.255.735
|% 2,81
|
|GARAN
|9,46
|1.280.642.794
|% 2,05
|
|ODAS
|1,38
|164.614.115
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,68
|615.663.865
|% 3,65
|
|ISCTR
|5,57
|395.411.725
|% 2,96
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4659
|8,4670
|% -0,59
|
|Euro
|9,9868
|9,9928
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,7193
|11,7781
|% -0,47
|
|Frank
|9,2594
|9,3152
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2527
|2,2640
|% -0,51
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|4,73
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-17,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|-17,07
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|-8,25
|
|Çeyrek
|777
|794
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,67
|68,67
|-1,92
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:40VERTU
Yüzde 4.64 oranında artışla 23.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 006, 050 adet işlem
-
16:39BMSCH
Yüzde 4.82 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 933, 042 adet işlem
-
16:38XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 10, 572.00 milyon TL de
-
16:38GSDDE
Yüzde 4.47 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 195, 086 adet işlem
-
16:37SNGYO
Yüzde 5.14 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 120, 685 adet işlem