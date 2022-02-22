***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
22.02.2022 14:46
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/02/2022
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş 01.01.2021-31.12.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu 2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Meram Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu,Bera Holding A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları içermemektedir.
Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir.
Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde her hangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003434
BIST
15:412.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -20,39
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
15:4113,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1619
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
15:4115,6997
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2209
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
15:41849,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 11,80
|Açılış
|: 849,05
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,29
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:38
|HUNER
|2,20
|3.485.194
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.182.750
|% 9,94
|
|POLTK
|595,00
|85.629.623
|% 8,46
|
|DERHL
|6,20
|61.880.829
|% 8,39
|
|PAPIL
|21,22
|73.148.886
|% 7,77
|
|PKENT
|467,30
|785.999
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|54.196.300
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,08
|2.988.127.013
|% -1,22
|
|KRDMD
|11,72
|1.254.634.157
|% -0,09
|
|EREGL
|28,50
|992.044.202
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,01
|944.070.961
|% -0,99
|
|KARSN
|4,07
|793.946.824
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,01
|944.070.961
|% -0,99
|
|KARSN
|4,07
|793.946.824
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,24
|305.903.619
|% -2,61
|
|ODAS
|1,36
|158.961.159
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,72
|1.254.634.157
|% -0,09
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8292
|13,8375
|% 1,28
|
|Euro
|15,7015
|15,7145
|% 1,52
|
|Sterlin
|18,7870
|18,8812
|% 1,39
|
|Frank
|15,0720
|15,1628
|% 1,51
|
|Riyal
|3,6938
|3,7123
|% 1,74
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,06
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,97
|
|Cumhuriyet
|5.642
|5.727
|111,00
|
|Tam
|5.614
|5.754
|113,27
|
|Yarım
|2.714
|2.784
|54,79
|
|Çeyrek
|1.361
|1.392
|27,40
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,22
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,82
|
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