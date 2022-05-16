***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.05.2022 15:21
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/05/2022
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş.'nin vergi mevzuatına göre hazırlanan (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) ve Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Meram Vergi Dairesine sunulmuş olan 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan Gelir Tablosu, sadece Bera Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.
(Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030547
BIST
15:462.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,51
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
15:4615,6020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1245
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
15:4616,2928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1794
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
15:46906,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,14
|Açılış
|: 907,52
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler15:46
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|2.915.826
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|87.477.976
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.449.982
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.245.196
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.136.683
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.654.565
|% -9,84
|
|GENIL
|18,40
|126.373.044
|% -8,64
|
|SKTAS
|4,01
|22.899.513
|% -7,60
|
|THYAO
|42,98
|3.218.894.179
|% 1,18
|
|GARAN
|14,97
|1.587.197.818
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,49
|1.302.233.403
|% 1,04
|
|KRDMD
|15,05
|1.249.928.667
|% -3,96
|
|SISE
|19,55
|1.169.576.437
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,66
|813.887.625
|% -1,12
|
|YKBNK
|4,41
|679.804.325
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,13
|123.141.501
|% 3,67
|
|GARAN
|14,97
|1.587.197.818
|% -0,07
|
|DOHOL
|3,76
|326.176.347
|% -1,31
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5951
|15,6020
|% 0,80
|
|Euro
|16,2675
|16,2928
|% 1,11
|
|Sterlin
|19,0792
|19,1749
|% 0,82
|
|Frank
|15,4768
|15,5700
|% 0,57
|
|Riyal
|4,1490
|4,1698
|% 0,86
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,91
|
|Altın Gr.
|906
|906
|3,95
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|-18,00
|
|Tam
|6.063
|6.219
|-11,16
|
|Yarım
|2.931
|3.008
|-5,41
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,15
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,71
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:00MAVI
Yüzde -51.38 oranında düşüşle 39.14 lira fiyatla işlem gören hissede 632, 713 adet işlem
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 64 kaybederek (% -0.54 ) 2, 152
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DAGHL, MRGYO, UFUK, TMPOL, BAGFS, EUHOL, RHEAG
-
15:59
TMSN, BAGFS, GLYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
LIDFA, GZNMI, SELVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında