***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-31.03.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteMeram Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2022 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi16/05/2022AçıklamalarBera Holding A.Ş.'nin vergi mevzuatına göre hazırlanan (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) ve Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Meram Vergi Dairesine sunulmuş olan 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan Gelir Tablosu, sadece Bera Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.(Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030547BIST