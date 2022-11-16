***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.11.2022 15:51
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/11/2022
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş.'nin vergi mevzuatına göre hazırlanan (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) ve Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Meram Vergi Dairesine sunulmuş olan 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan Gelir Tablosu, sadece Bera Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.
(Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080358
BIST
16:044.667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,30
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
16:0418,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0180
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
16:0419,3808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1094
|Açılış
|: 19,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
16:041.065,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.065,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ALBRK
|3,08
|223.664.735
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|86.029.994
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|31.016.206
|% 9,98
|
|PRDGS
|11,58
|176.548.640
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|209.751.265
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|139.414.292
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|353.511.087
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.398.113
|% -9,95
|
|THYAO
|104,50
|7.386.902.580
|% -4,13
|
|YKBNK
|11,35
|6.872.279.109
|% 5,19
|
|ISCTR
|10,17
|5.788.553.247
|% 4,52
|
|AKBNK
|16,93
|5.445.738.060
|% 4,57
|
|EREGL
|37,10
|4.774.337.686
|% -1,33
|
|YKBNK
|11,35
|6.872.279.109
|% 5,19
|
|ISCTR
|10,17
|5.788.553.247
|% 4,52
|
|SKBNK
|2,38
|1.278.974.819
|% 1,71
|
|EKGYO
|5,62
|2.700.841.041
|% 1,08
|
|TSKB
|3,37
|1.542.423.859
|% 3,37
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6064
|18,6195
|% 0,10
|
|Euro
|19,3727
|19,3808
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,1040
|22,2149
|% 0,48
|
|Frank
|19,7251
|19,8440
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9368
|4,9615
|% 0,04
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,20
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|1,92
|
|Cumhuriyet
|7.099
|7.206
|13,00
|
|Tam
|7.069
|7.181
|-14,00
|
|Yarım
|3.433
|3.511
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.716
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|0,14
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|0,03
|
Seans Raporu
16:04
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16:19YESIL
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 102, 624 adet işlem
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16:18MIATK
Yüzde 9.97 oranında artışla 143.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 540, 499 adet işlem
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16:17XU100
Endeks 4, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 107, 416.00 milyon TL de
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16:17INVES
Yüzde 7.97 oranında artışla 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 077 adet işlem
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16:16AZTEK
Yüzde 6.99 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 488 adet işlem