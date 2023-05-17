***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.05.2023 15:38
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-31.03.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Meram Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/05/2023
Açıklamalar
Bera Holding A.Ş.'nin vergi mevzuatına göre hazırlanan (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) ve Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Meram Vergi Dairesine sunulmuş olan 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan Gelir Tablosu, sadece Bera Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.
(Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde
herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151948
BIST
15:574.655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 65,42
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
15:5719,7589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0415
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
15:5721,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0279
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3889
15:571.260,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.260,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler15:55
|PSGYO
|5,83
|57.754.439
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.616.651
|% 9,99
|
|FADE
|9,26
|23.965.753
|% 9,98
|
|DGGYO
|28,66
|34.681.214
|% 9,98
|
|AVHOL
|33,96
|296.433.033
|% 9,97
|
|MMCAS
|4,81
|334.227
|% -5,31
|
|BRKO
|4,12
|357.321
|% -4,19
|
|GSRAY
|8,92
|366.985.198
|% -3,98
|
|DAGHL
|13,70
|102.397.574
|% -3,52
|
|ULAS
|15,05
|5.724.516
|% -3,22
|
|THYAO
|137,10
|4.994.044.564
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,11
|3.511.384.235
|% -1,94
|
|KCHOL
|81,00
|2.872.927.296
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,57
|2.549.399.323
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,65
|2.247.204.456
|% 3,42
|
|ISCTR
|11,11
|3.511.384.235
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,39
|2.223.808.719
|% -0,95
|
|EKGYO
|6,50
|1.065.951.399
|% 0,46
|
|AKBNK
|15,57
|2.549.399.323
|% -1,27
|
|KOZAL
|19,65
|2.247.204.456
|% 3,42
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7535
|19,7576
|% 0,20
|
|Euro
|21,4434
|21,4654
|% 0,14
|
|Sterlin
|24,5729
|24,6961
|% 0,10
|
|Frank
|21,8658
|21,9975
|% -0,23
|
|Riyal
|5,2534
|5,2798
|% 0,18
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-2,39
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|9.051
|9.188
|-43,00
|
|Tam
|9.011
|9.245
|-66,40
|
|Yarım
|4.442
|4.559
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.273
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,04
|15,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|0,11
|
Seans Raporu
15:55
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16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 46 artarak (% 0.85 ) 5, 133
-
16:10XU100
Endeks 4, 649 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 47, 713.00 milyon TL de
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16:10PENTA
Yüzde 8.29 oranında artışla 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 055, 042 adet işlem
-
16:09TTRAK
Yüzde 4.89 oranında artışla 571.10 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 497 adet işlem
-
16:08TNZTP
Yüzde 4.64 oranında artışla 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 025 adet işlem