***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-31.03.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteMeram Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/05/2023AçıklamalarBera Holding A.Ş.'nin vergi mevzuatına göre hazırlanan (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) ve Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Meram Vergi Dairesine sunulmuş olan 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan Gelir Tablosu, sadece Bera Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.(Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisindeherhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151948BIST