***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.024.800.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 341.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında nakden artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852483BIST