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***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

23.06.2020 15:40
GÜNCEL HABERLER



***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 1.024.800.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 341.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında nakden artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.
  
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852483


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 8,47 44.379.807 % 10,00  
ULAS 4,54 8.539.251 % 9,93  
AYEN 4,01 113.309.606 % 9,86  
SAMAT 2,34 17.793.133 % 9,86  
MNDRS 3,68 46.794.251 % 9,85  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5326 8,5754 % 0,27  
Frank 7,2355 7,2791 % 0,58  
Riyal 1,8226 1,8318 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 8,50  
Altın Gr. 389 389 2,44  
Cumhuriyet 2.521 2.534 10,90  
Tam 2.587 2.598 11,20  
Yarım 1.260 1.271 5,50  
Çeyrek 632 636 2,70  
Gümüş.Ons 17,92 17,95 0,18  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 0,05  
B. Petrol 43,46 43,46 0,38  
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