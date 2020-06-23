***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
23.06.2020 15:41
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.024.800.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 341.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında nakden artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulan izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852484
BIST
15:55115.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 704,80
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
15:556,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
15:557,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0641
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
15:55388,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,76
|Açılış
|: 388,05
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,57
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.535.388
|% 9,93
|
|AYEN
|4,01
|113.205.747
|% 9,86
|
|SAMAT
|2,34
|17.751.202
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.334.748
|% 9,85
|
|YKGYO
|4,26
|110.633.211
|% 9,79
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,75
|597.113.966
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,97
|1.168.107.691
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|928.539.230
|% 7,45
|
|PETKM
|4,18
|897.880.159
|% 1,46
|
|GARAN
|8,49
|626.115.790
|% -0,35
|
|TSPOR
|7,75
|597.113.966
|% -7,74
|
|SKBNK
|1,40
|550.774.333
|% 4,48
|
|KRDMD
|2,97
|1.168.107.691
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|928.539.230
|% 7,45
|
|ODAS
|2,16
|588.688.058
|% 1,89
|
|PETKM
|4,18
|897.880.159
|% 1,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5453
|8,5882
|% 0,42
|
|Frank
|7,2375
|7,2811
|% 0,61
|
|Riyal
|1,8224
|1,8316
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,99
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.530
|7,20
|
|Tam
|2.583
|2.594
|7,40
|
|Yarım
|1.259
|1.269
|3,60
|
|Çeyrek
|631
|635
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,05
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,47
|
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