***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Dönem Karına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin Genel Kurulda Kabulü Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 10.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BERA, TREKMBH00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BERA, TREKMBH00014 0 0Ek Açıklamalar29.07.2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantı Gündeminin 6. maddesine istinaden Yönetim Kurulunun 2019 Yılı karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılması teklifi toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Kar Dağıtım Teklifi 2.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBERA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 341.600.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.357.475,86Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 53.707.362 163.054.882,74. Vergiler ( - ) 26.816.836 1.782.231,365. Net Dönem Kârı 26.890.526 161.272.651,346. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8.063.632,56 8.063.632,568. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 18.826.893,44 153.209.018,78Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 18.826.893,44 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 275.511,0910. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 19.102.404,5311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.063.632,56 8.063.632,5617. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 19.102.404,53 153.509.018,7820. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863492BIST