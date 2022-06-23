***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.06.2022 16:17
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 15.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BERA, TREKMBH00014 Peşin 0,1000000 10 10 0,0900000 9
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
01.07.2022 31.08.2022 01.07.2022 31.08.2022
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BERA, TREKMBH00014 0 0
Ek Açıklamalar
23.06.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda
2021 Yılı Dönem Net Kârı tutarı olan 176.885.719,81 TL'den 29.310.946,34 TL geçmiş yıl zararları ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ile şarta bağlı istisna kazançlar mahsup edildikten sonra kalan 84.396.102,86 TL dağıtılabilir kar üzerinden ödenmiş sermaye tutarının %10'una tekabül eden tutarda 17.080.000 TL'si 1.Temettü ve 17.080.000 TL'si 2.Temettü olmak üzere brüt 34.160.000 TL nakit kar payı dağıtılması,
Nakit Kar Payı ödemesinin 01.07.2022 ile 31.08.2022 tarihleri arasında olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Dividend Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BERA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 341.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.357.475,86
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.111.693.623 176.885.719,81
4. Vergiler ( - ) 188.400.420 0
5. Net Dönem Kârı 746.546.258 176.885.719,81
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 29.310.946,34
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.378.738,67 7.378.738,67
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 683.367.587,39 84.396.102,86
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 683.367.587,39 84.396.102,86
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 229.622,59 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 683.597.209,98 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 17.080.000 17.080.000
* Nakit 17.080.000 17.080.000
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 17.080.000 17.080.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 649.207.587,39 50.236.102,86
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 30.744.000 0 36,43 0,09 9
TOPLAM 30.744.000 0 36,43 0,09 9
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
1. Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
2. Gerçek kişilere %10 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 0,0900000 TL net temettü ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038904
BIST