***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BERA, TREKMBH00014 Peşin 0,1000000 10 10 0,0900000 9Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)01.07.2022 31.08.2022 01.07.2022 31.08.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BERA, TREKMBH00014 0 0Ek Açıklamalar23.06.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda2021 Yılı Dönem Net Kârı tutarı olan 176.885.719,81 TL'den 29.310.946,34 TL geçmiş yıl zararları ve 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ile şarta bağlı istisna kazançlar mahsup edildikten sonra kalan 84.396.102,86 TL dağıtılabilir kar üzerinden ödenmiş sermaye tutarının %10'una tekabül eden tutarda 17.080.000 TL'si 1.Temettü ve 17.080.000 TL'si 2.Temettü olmak üzere brüt 34.160.000 TL nakit kar payı dağıtılması,Nakit Kar Payı ödemesinin 01.07.2022 ile 31.08.2022 tarihleri arasında olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi teklifi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Dividend Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBERA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 341.600.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.357.475,86Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.111.693.623 176.885.719,814. Vergiler ( - ) 188.400.420 05. Net Dönem Kârı 746.546.258 176.885.719,816. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 29.310.946,347. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.378.738,67 7.378.738,678. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 683.367.587,39 84.396.102,86Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 683.367.587,39 84.396.102,869. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 229.622,59 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 683.597.209,98 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 17.080.000 17.080.000* Nakit 17.080.000 17.080.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 17.080.000 17.080.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 649.207.587,39 50.236.102,8620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 30.744.000 0 36,43 0,09 9TOPLAM 30.744.000 0 36,43 0,09 9Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1. Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.2. Gerçek kişilere %10 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 0,0900000 TL net temettü ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038904BIST