***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BERA, TREKMBH00014 Peşin 0,1000000 10 10 0,0900000 9Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 20.07.2022 20.07.2022 22.07.2022 21.07.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)01.07.2022 31.08.2022 01.07.2022 31.08.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BERA, TREKMBH00014 0 0Ek Açıklamalarİlgi: 23.06.2022 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklama ile2021 Yılı Dönem kar dağıtımına ilişkin olarak, brüt 34.160.000 TL nakit kar payı dağıtılması hususunun Genel Kurul tarafından onaylandığı ve kar dağıtım tarihinin 01.07.2022 ile 31.08.2022 tarihleri arasında olmak üzere belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkilendirildiği duyurulmuştur.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.07.2022 tarihli toplantısında, kar dağıtım tarihi 20 Temmuz 2022 olarak belirlenmiştir. Kar dağıtımı tek seferde ve nakit olarak yapılacaktır.Şirket ortaklarından ellerinde henüz kaydileştirilmesi yapılmamış fiziki hisse senedi bulunduranların kar payı ödemeleri, söz konusu payları ilgili mevzuat gereği kaydileştirmelerini müteakip, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) izlenmekte olan yatırım hesaplarına aktarılmak suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle fiziki hisse senetleri ellerinde bulunan ortakların, kaydileştirme işlemi için Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'yle irtibata (0332 221 20 38-20 39) geçilmesi önem arz etmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Dividend Distribution Table.pdfEK: 3 Kar Payı Dağıtım Tarihi Duyurusu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBERA HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 341.600.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.357.475,86Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.111.693.623 176.885.719,814. Vergiler ( - ) 188.400.420 05. Net Dönem Kârı 746.546.258 176.885.719,816. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 29.310.946,347. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 7.378.738,67 7.378.738,678. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 683.367.587,39 84.396.102,86Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 683.367.587,39 84.396.102,869. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 229.622,59 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 683.597.209,98 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 17.080.000 17.080.000* Nakit 17.080.000 17.080.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 17.080.000 17.080.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 649.207.587,39 50.236.102,8620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 30.744.000 0 36,43 0,09 9TOPLAM 30.744.000 0 36,43 0,09 9Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları1. Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.2. Gerçek kişilere %10 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 0,0900000 TL net temettü ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041277BIST