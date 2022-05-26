***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiBetonarme Fabrika İdari Bina Depo Sığınak ve ArsasıSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüDüzce İli, Cumayeri İlçesi Yaka Mahallesi Çeltik Mevkii 419 ada, 20 parselde kayıtlı 22.183,19 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/05/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Satış Bedeli34.900.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 10,22Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,48Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 1,96Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,07İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 0,83Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.05.2022Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirket'in imalat faaliyetinin Konya iline nakli ve bu suretle üretim faaliyetlerinin güçlendirilmesi nedeniyle satılmış olup, faaliyetlerimize bir etkisi yoktur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı29.550.000 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSatış sonucu elde edilen gelir anılan Şirket?in imalat biriminin Konya iline taşınmasına ilişkin giderler ile diğer finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde değerlendirilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26.05.2022Karşı TarafVOLTA MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişki yok.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası06.04.2018-2018.BRM.12Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı24 TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.ŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar5.350.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 26.05.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararında, Şirket Merkezi ve imalatın bulunduğu Düzce İli, Cumayeri İlçesi Yaka Mahallesi Çeltik Mevkii 419 ada, 20 parselde kayıtlı bulunan gayrimenkulde gelecekte genişleme imkanının olmaması nedeniyle söz konusu gayrimenkulün satılması, Şirket Merkezi'nin Düzce ili Cumayeri ilçesinde tutulacak bir yerde, imalatın ise Grup Şirketlerinden URB Sanayi Rulman A.Ş.'nin mülkiyetinde kayıtlı bulunan Konya ilindeki mevcut fabrika binasının kiralanması suretiyle taşınmasına karar verilmiştir. Bu kararın icrası çerçevesinde olmak üzere, Şirketin aktifinde bulunan ve detayları yukarıda verilen 22.183,19 metrekare arsa üzerindeki fabrika ile idari birimlerin yer aldığı gayrimenkulün satılmasına karar verilmiştir.Şirket aktifinde 5.350.000 TL değerle kayıtlı satışa konu gayrimenkul 34.900.000 TL bedel ile peşin olarak satılmış olup, satış işleminden 29.550.000 TL kar elde edilmiştir.Satış sonucu elde edilen gelir, anılan Şirket'in imalat biriminin Konya iline taşınmasına ilişkin giderler ile diğer finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde değerlendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032740BIST