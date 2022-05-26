***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
26.05.2022 17:17
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Betonarme Fabrika İdari Bina Depo Sığınak ve Arsası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Düzce İli, Cumayeri İlçesi Yaka Mahallesi Çeltik Mevkii 419 ada, 20 parselde kayıtlı 22.183,19 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/05/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Satış Bedeli
34.900.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 10,22
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,48
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 1,96
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,07
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 0,83
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.05.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket'in imalat faaliyetinin Konya iline nakli ve bu suretle üretim faaliyetlerinin güçlendirilmesi nedeniyle satılmış olup, faaliyetlerimize bir etkisi yoktur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
29.550.000 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış sonucu elde edilen gelir anılan Şirket?in imalat biriminin Konya iline taşınmasına ilişkin giderler ile diğer finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.05.2022
Karşı Taraf
VOLTA MOTOR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişki yok.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
06.04.2018-2018.BRM.12
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
24 TAŞINMAZ DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
5.350.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 26.05.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararında, Şirket Merkezi ve imalatın bulunduğu Düzce İli, Cumayeri İlçesi Yaka Mahallesi Çeltik Mevkii 419 ada, 20 parselde kayıtlı bulunan gayrimenkulde gelecekte genişleme imkanının olmaması nedeniyle söz konusu gayrimenkulün satılması, Şirket Merkezi'nin Düzce ili Cumayeri ilçesinde tutulacak bir yerde, imalatın ise Grup Şirketlerinden URB Sanayi Rulman A.Ş.'nin mülkiyetinde kayıtlı bulunan Konya ilindeki mevcut fabrika binasının kiralanması suretiyle taşınmasına karar verilmiştir. Bu kararın icrası çerçevesinde olmak üzere, Şirketin aktifinde bulunan ve detayları yukarıda verilen 22.183,19 metrekare arsa üzerindeki fabrika ile idari birimlerin yer aldığı gayrimenkulün satılmasına karar verilmiştir.
Şirket aktifinde 5.350.000 TL değerle kayıtlı satışa konu gayrimenkul 34.900.000 TL bedel ile peşin olarak satılmış olup, satış işleminden 29.550.000 TL kar elde edilmiştir.
Satış sonucu elde edilen gelir, anılan Şirket'in imalat biriminin Konya iline taşınmasına ilişkin giderler ile diğer finansal ihtiyaçlarının giderilmesinde değerlendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032740
BIST