***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.07.2020 17:26
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 17.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-3077 sayılı yazısı ile Holdingimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Holding hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Holdingin Kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860294
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0076
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0396
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,07
|Açılış
|: 399,44
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,82
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5860
|8,6291
|% 0,02
|
|Frank
|7,2792
|7,3231
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8239
|1,8330
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|12,99
|
|Altın Gr.
|399
|400
|3,21
|
|Cumhuriyet
|2.655
|2.695
|5,00
|
|Tam
|2.674
|2.687
|19,70
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|9,70
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,37
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,27
|0,05
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,27
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
-
17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem