***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.12.2020 17:41
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 11.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5016 sayılı yazısı ile Holdingimiz hisseleri üzerinde gerçekle
18:051.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.371
En Düşük
1.343
18:057,8601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0302
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8141
18:059,5271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0648
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,4749
18:05466,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,35
|Açılış
|: 466,19
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
462,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,72
|4.860.251
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|UZERB
|42,24
|1.211.230
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|33.154.233
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|943.693
|% 10,00
|
|PAMEL
|24,86
|1.757.740
|% -9,99
|
|OLMIP
|9,30
|11.214.642
|% -8,91
|
|ISATR
|251.000,00
|251.000
|% -8,56
|
|RHEAG
|4,07
|17.761.534
|% -7,71
|
|SAFKR
|12,32
|10.789.379
|% -7,37
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|GARAN
|9,53
|2.975.872.992
|% 0,32
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|TUPRS
|101,50
|1.490.321.884
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,33
|1.484.026.890
|% 3,50
|
|DOHOL
|3,06
|1.416.134.768
|% 0,33
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|TSKB
|1,82
|721.528.762
|% -0,55
|
|YKBNK
|3,00
|1.106.147.830
|% 2,04
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8545
|7,8617
|% -0,36
|
|Euro
|9,5172
|9,5280
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,3567
|10,4086
|% -1,02
|
|Frank
|8,7875
|8,8404
|% -0,86
|
|Riyal
|2,0891
|2,0996
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|10,40
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,11
|50,11
|-0,14
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Seans Raporu
18:05
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