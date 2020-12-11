***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa Başkanlığı'nın 11.12.2020 tarih ve BİAŞ-2-5016 sayılı yazısı ile Holdingimiz hisseleri üzerinde gerçekle