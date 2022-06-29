***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.06.2022 14:19
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.06.2022 tarih ve E-18454353-100.06-9735 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden
KAP'ta açıklanmış bilgiler dışında, mevcut durum itibariyle
Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039975
BIST
14:482.457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -33,71
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
14:4816,6480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0342
|Açılış
|: 16,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
14:4817,5342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0190
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
14:48977,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,97
|Açılış
|: 977,08
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
979,17
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler14:46
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.037.922
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|100.503.378
|% 9,96
|
|GZNMI
|41,22
|24.126.297
|% 8,65
|
|GENTS
|5,68
|31.581.371
|% 8,60
|
|MAKIM
|16,94
|438.471.829
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,88
|51.502.675
|% -8,00
|
|YEOTK
|59,85
|43.999.785
|% -7,78
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|SELVA
|7,68
|59.236.211
|% -6,91
|
|THYAO
|47,52
|2.950.150.738
|% -1,08
|
|EREGL
|27,24
|893.392.125
|% -1,16
|
|ASELS
|23,42
|843.585.669
|% 0,95
|
|SISE
|21,06
|826.916.362
|% -1,68
|
|SAHOL
|19,79
|628.978.499
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,56
|329.568.527
|% -2,29
|
|ODAS
|2,98
|378.385.079
|% -2,30
|
|TSKB
|2,04
|237.358.633
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,41
|438.691.765
|% -1,34
|
|MOBTL
|1,81
|135.711.028
|% -2,16
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6382
|16,6468
|% -0,21
|
|Euro
|17,5085
|17,5295
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,1705
|20,2716
|% -0,46
|
|Frank
|17,4408
|17,5459
|% 0,52
|
|Riyal
|4,4212
|4,4434
|% -0,22
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|6,42
|
|Altın Gr.
|977
|977
|0,73
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|0,00
|
|Tam
|6.524
|6.620
|-17,00
|
|Yarım
|3.193
|3.237
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,02
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,89
|