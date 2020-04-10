***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2020 12:27
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Holdingimiz bünyesinde temel ihtiyaç ürünleri üretimi sektöründe faaliyet gösteren
Golda ve Melda markasıyla makarna, bakliyat, un, irmik ve bisküvi üretimi ve ticaretiyle iştigal etmekte olan Golda Gıda A.Ş. ve
Kardelen markasıyla doğal kaynak suyu üretimi ve pazarlaması faaliyeti ile iştigal eden Karsu A.Ş. ünvanlı Şirketlerimiz gelen talepleri karşılamak için kapasite kullanımlarını % 10 - % 15 oranında artırarak, geçtiğimiz şu zor günlerde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için azami gayret göstermektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837144
BIST
15:1296.267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 432,46
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
15:126,7125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0440
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
15:127,3476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
15:12364,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,37
|Açılış
|: 364,24
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.887.112
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.417.602
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.594.996
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.157.552
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,48
|401.131
|% -9,82
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|GARAN
|8,46
|690.232.189
|% -0,35
|
|PGSUS
|50,10
|650.727.639
|% 7,33
|
|THYAO
|9,79
|513.371.982
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,64
|476.517.717
|% 0,38
|
|PETKM
|3,45
|412.691.245
|% 0,29
|
|GSRAY
|2,64
|476.517.717
|% 0,38
|
|PETKM
|3,45
|412.691.245
|% 0,29
|
|ISFIN
|3,14
|312.529.756
|% 2,61
|
|YKBNK
|2,02
|198.219.935
|% -0,49
|
|IHLGM
|1,05
|96.378.571
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3462
|8,3881
|% 0,78
|
|Frank
|6,9212
|6,9629
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7785
|1,7875
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.330
|2.384
|3,80
|
|Tam
|2.395
|2.453
|7,60
|
|Yarım
|1.165
|1.194
|1,90
|
|Çeyrek
|584
|597
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|