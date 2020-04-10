***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHoldingimiz bünyesinde temel ihtiyaç ürünleri üretimi sektöründe faaliyet gösterenGolda ve Melda markasıyla makarna, bakliyat, un, irmik ve bisküvi üretimi ve ticaretiyle iştigal etmekte olan Golda Gıda A.Ş. veKardelen markasıyla doğal kaynak suyu üretimi ve pazarlaması faaliyeti ile iştigal eden Karsu A.Ş. ünvanlı Şirketlerimiz gelen talepleri karşılamak için kapasite kullanımlarını % 10 - % 15 oranında artırarak, geçtiğimiz şu zor günlerde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için azami gayret göstermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837144BIST