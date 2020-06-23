***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2020 16:00
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan toplam 29 adet özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, 5 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı, Kabul Heyeti tarafından düzenlenen KABUL TUTANAĞI ile birlikte teslim edilmiştir. Bu teslimatla birlikte teslim edilen Kurtarıcı sayısı 23 olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852492
BIST
16:17116.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 895,13
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
16:176,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
16:177,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0594
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7768
En Düşük
7,6969
16:17388,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,06
|Açılış
|: 388,34
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,57
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|8,47
|43.602.227
|% 10,00
|
|ULAS
|4,54
|8.537.780
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|17.766.049
|% 9,86
|
|AYEN
|4,01
|113.234.306
|% 9,86
|
|MNDRS
|3,68
|46.533.976
|% 9,85
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|TSPOR
|7,79
|618.946.049
|% -7,26
|
|KRDMD
|2,97
|1.176.805.423
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|939.391.146
|% 7,45
|
|PETKM
|4,18
|919.820.022
|% 1,46
|
|GARAN
|8,51
|640.775.436
|% -0,12
|
|TSPOR
|7,79
|618.946.049
|% -7,26
|
|SKBNK
|1,42
|554.050.882
|% 5,97
|
|KRDMD
|2,97
|1.176.805.423
|% 2,06
|
|KARSN
|2,74
|939.391.146
|% 7,45
|
|ODAS
|2,17
|599.391.245
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,97
|434.674.257
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5387
|8,5815
|% 0,34
|
|Frank
|7,2342
|7,2778
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|6,32
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.532
|8,60
|
|Tam
|2.584
|2.596
|8,90
|
|Yarım
|1.259
|1.270
|4,40
|
|Çeyrek
|632
|636
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,06
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,22
|
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