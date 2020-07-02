BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|171.894.247
|% 10,00
|MRGYO
|2,20
|102.329.626
|% 10,00
|KENT
|621,60
|5.057.403
|% 10,00
|MAALT
|85,35
|21.289.673
|% 9,99
|PKENT
|178,60
|3.481.959
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5520
|8,5949
|% 0,41
|Frank
|7,2326
|7,2762
|% 0,28
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-6,31
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,76
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|-5,40
|Tam
|2.596
|2.608
|-5,60
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,80
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,13
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,48
Seans Raporu
- 16:03XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1500, 13 artarak (% 1.13 ) 133, 982
- 16:03 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SISE, ISFIN
- 16:03XU100 Endeks 116, 851 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 14, 780.00 milyon TL de
- 16:03BJKAS Yüzde 5.50 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 008, 244 adet işlem
- 16:02BSOKE Yüzde 6.45 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 465, 574 adet işlem