***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2020 17:34
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup Şirketimiz Kompen Pvc Yapı ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. tarafından Yüklenici Firma Egemen İnşaat & Mehmet Çelik İnş. Adi Ortaklığı (GOP mahallesi Boğaz Sk.N28/6 Çankaya Ankara adresinde mukim), İstanbul İli, Gaziosmanpaşa ilçesi, Bağlarbaşı mahallesi 7B Bölgesi Kentsel dönüşüm ve Gelişim Projesi 813 adet Konut ve 31 adet Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve çevre düzenlemesi işinde 813+6 K.D. Konut Projesi PVC Doğrama İşleri (kör kasa ve 4+16+4 Low-e Sinerji ısı Cam Dahil, pvc doğrama kasası T Tipi dıştan binili şeklinde) için 5.550.000 TL+KDV= 6.249.300.-TL bedel ile imza altına alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861685
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,20
|Açılış
|: 418,41
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7311
|8,7749
|% 0,48
|
|Frank
|7,3969
|7,4415
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|12,73
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.750
|26,00
|
|Tam
|2.808
|2.828
|33,00
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|13,10
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,01
|
|B. Petrol
|43,06
|43,06
|-0,27
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 119, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
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17:58OSMEN
Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 568 adet işlem
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17:57KRGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem