***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup Şirketimiz Kompen Pvc Yapı ve inşaat Malzemeleri San. Tic. A.Ş. tarafından Yüklenici Firma Egemen İnşaat & Mehmet Çelik İnş. Adi Ortaklığı (GOP mahallesi Boğaz Sk.N28/6 Çankaya Ankara adresinde mukim), İstanbul İli, Gaziosmanpaşa ilçesi, Bağlarbaşı mahallesi 7B Bölgesi Kentsel dönüşüm ve Gelişim Projesi 813 adet Konut ve 31 adet Dükkan İnşaatları ile Alt yapı ve çevre düzenlemesi işinde 813+6 K.D. Konut Projesi PVC Doğrama İşleri (kör kasa ve 4+16+4 Low-e Sinerji ısı Cam Dahil, pvc doğrama kasası T Tipi dıştan binili şeklinde) için 5.550.000 TL+KDV= 6.249.300.-TL bedel ile imza altına alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861685BIST